Какой же будет погода в феврале 2025 года, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода на февраль

По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, в феврале в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы с Атлантики. Это будет способствовать повышению температуры на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Арктические вторжения, как и морозы до -30 градусов, маловероятны. Поскольку будет преобладать положительная температура воздуха, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе,

– отметила Вера Балабух.

Метеоролог также объяснила, почему в Украине аномально теплая зима. Подчеркнула, такая погода – не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на Земле.

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Кстати, тенденция к повышению температуры воздуха и уменьшению продолжительности зимы наблюдается в Украине на протяжении последних десятилетий.

"За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц", – отметила Вера Балабух.

Также добавила, что в последние годы эти изменения усилились. Основная причина – повышение концентрации парниковых газов. Сейчас они являются крупнейшими за последние 800 000 лет.

Однако причиной такой аномально высокой температуры в течение этой и предыдущих зим в Украине является не только парниковый эффект, но и природные факторы, что на него наложились. В частности, повышенная солнечная активность, аномально высокая температура океанов, особенности атмосферной циркуляции.

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Метеоролог отметила, что тенденция к повышению температуры воздуха сохраняется и в дальнейшем. Однако говорить, какой будет погода следующей зимой, еще рано. Впрочем, вероятность того, что она также будет теплой, очень высока.