Якою ж буде погода у лютому 2025 року, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Погода на лютий

За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, у лютому в Україну будуть надходити переважно теплі повітряні маси з Атлантики. Це сприятиме підвищенню температури на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.

Арктичні вторгнення, як і морози до -30 градусів, малоймовірні. Оскільки переважатиме додатна температура повітря, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні,

– зазначила Віра Балабух.

Метеорологиня також пояснила, чому в Україні аномально тепла зима. Наголосила, така погода – не випадковість, а закономірність тих процесів, які спостерігаються на Землі.

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До речі, тенденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні впродовж останніх десятиліть.

"За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць", – зауважила Віра Балабух.

Також додала, що протягом останніх років ці зміни посилилися. Основна причина – підвищення концентрації парникових газів. Зараз вони є найбільшими за останні 800 000 років.

Однак, причиною такої аномально високої температури протягом цієї й попередніх зим в Україні є не тільки парниковий ефект, але й природні чинники, що на нього наклалися. Зокрема, підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.

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Метеорологиня наголосила, що тенденція до підвищення температури повітря зберігається і надалі. Однак, говорити, якою буде погода наступної зими, ще зарано. Втім, ймовірність того, що вона також буде теплою, дуже висока.