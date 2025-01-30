Якої ж погоди чекати в лютому – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Морози в лютому

Метеорологиня зазначила, останні розрахунки Європейського центру середньотермінових прогнозів показують, що до кінця січня і в лютому в Україну надходитимуть переважно теплі повітряні маси з Атлантики. Це буде сприяти підвищенню температури повітря на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.

Арктичні вторгнення, як і морози до -30 градусів, малоймовірні. Оскільки переважатиме додатна температура повітря, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні,

– наголосила Віра Балабух.

Також додала, поки що очікується не похолодання, а потепління. Щодо різких змін температури, – синоптики обов'язково попередять, якщо виникне така загроза.

