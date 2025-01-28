З чим пов'язане таке тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Які причини аномального тепла взимку

Метеорологиня наголосила, така погода – це не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігаються на нашій планеті. Зауважила, тенденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні протягом останніх десятиліть.

За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць,

– розповіла Віра Балабух.

Наголосила, протягом останніх років ці зміни посилилися. Основна причина – підвищення концентрації парникових газів, які зараз є найбільшими за останні 800 000 років.

Однак, додала експертка, причиною такої аномально високої температури повітря протягом цієї зими й попередніх років є не тільки парниковий ефект, а й природні чинники, які на нього наклались. Зокрема, підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.