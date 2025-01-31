Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег и дожди в Украине

По прогнозу синоптиков, в субботу, 1 февраля, в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, будут идти умеренные дожди, на Закарпатье – небольшой мокрый снег. Ночью и утром на Юге и Востоке местами туман.

Ночью в Украине от +4 до -1 градуса, днем +2 – +7. Однако на Юге +3 – +8 и +7 – +12 соответственно. В Карпатах снег при температуре 0 – -4 градуса.

В воскресенье на Востоке, Юго-Востоке и Западе ожидаются небольшие осадки, – преимущественно мокрый снег. Между тем на остальной территории без существенных осадков.

В понедельник в большинстве областей местами пройдет небольшой снег, на Юге умеренный мокрый снег и дождь. Ночью и днем от -3 до +3 градусов, но в Карпатах ночью -3 – -8 градусов, днем на Закарпатье +1 – +6.

В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

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