Та чи вплине тепла зима на весну й літо, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Погода на весну й літо 2025

Метеорологиня зазначила, що попри аномально високі температури, похолодання у нас все ж таки можливі. І вони можуть завдати шкоди рослинам, які вже почали розвиватися.

Також Віра Балабух наголосила, що опади, які випадають при температурі близько 0 градусів, сприяють утворенню ожеледі, налипання мокрого снігу, що також становлять небезпеку і можуть завдати збитків.

До речі, відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими. Влітку це може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води.

Аномально високі температури, які зараз спостерігаються, характерні більше для весняного сезону, а не зимового. Тож тепла зима поступово перейшла у ранню весну. Однак, температура повітря зимою і літом не пов'язані між собою. Вони залежать від різних процесів. То ж говорити про те, що тепла зима зумовить спекотне літо,

– не можна,

– наголосила метеорологиня.

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Зверніть увагу! Відповідно до останніх розрахунків світових центрів погоди, весна в Україні очікується теплою, на 1 – 2 градуси вищою за норму. Втім, можливі й затоки холоду.

Чому в Україні аномально тепла зима