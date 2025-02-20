Відповідне відео бойової роботи Військово-Морські сили ЗСУ оприлюднили зранку 20 лютого у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": де була загроза ворожого удару

Як збивали "Шахеди" над Одесою

Російські війська 20 лютого вкотре атакували ударними БпЛА типу Shahed. Військові моряки знищили 16 "Шахедів".

"Нічний повітряний бій військових моряків над Одесою. Дякую воїнам угруповання ВМС ЗС України за 16 знищених "Шахедів", – йдеться у дописі.

Бій за небо над Одесою: дивіться відео

Додамо, що у ВМС ЗСУ невдовзі зазначили, що дрони збивали разом з моряками-прикордонниками.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", – наголосили там.