Де зараз пролітають ворожі БпЛА 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою.

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21:07, 19 лютого

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:49, 19 лютого

Одеса – в напрямку міста ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря.

20:42, 19 лютого

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:42, 19 лютого

Нові групи ударних БпЛА на Сумщині, рухаються у південному та західному напрямках.

20:24, 19 лютого

Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

20:17, 19 лютого

Група ударних Бпла заходить на Сумщину з Курської області, курсом на Чернігівщину.

20:08, 19 лютого

Нові групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, рухаються у північно-західному напрямку.

20:04, 19 лютого

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

19:50, 19 лютого

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА із Дніпропетровщини.

19:09, 19 лютого

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА із Запоріжжя.

18:55, 19 лютого

Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.
Перебувайте в укриттях!

18:50, 19 лютого

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.