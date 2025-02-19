Де зараз пролітають ворожі БпЛА 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою.
Дивіться також Путін повинен бути ув'язнений або навіть страчений, – голова військового комітету Сенату США
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Одеса – в напрямку міста ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Нові групи ударних БпЛА на Сумщині, рухаються у південному та західному напрямках.
Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Група ударних Бпла заходить на Сумщину з Курської області, курсом на Чернігівщину.
Нові групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, рухаються у північно-західному напрямку.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА із Дніпропетровщини.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА із Запоріжжя.
Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.
Перебувайте в укриттях!
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.