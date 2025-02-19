Где сейчас пролетают вражеские БПЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
Одесса – в направлении города вражеские БПЛА из акватории Черного моря.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся в южном и западном направлениях.
Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Группа ударных БПЛА заходит в Сумскую область из Курской области, курсом на Черниговскую область.
Новые группы вражеских БПЛА на Запорожье, движутся в северо-западном направлении.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА из Запорожья.
Запорожье – в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!
Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА.