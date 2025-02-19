Где сейчас пролетают вражеские БПЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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21:07, 19 февраля Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:49, 19 февраля Одесса – в направлении города вражеские БПЛА из акватории Черного моря.

20:42, 19 февраля Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:42, 19 февраля Новые группы ударных БПЛА в Сумской области, движутся в южном и западном направлениях.

20:24, 19 февраля Группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

20:17, 19 февраля Группа ударных БПЛА заходит в Сумскую область из Курской области, курсом на Черниговскую область.

20:08, 19 февраля Новые группы вражеских БПЛА на Запорожье, движутся в северо-западном направлении.

20:04, 19 февраля Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.

19:50, 19 февраля Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.

19:09, 19 февраля Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА из Запорожья.

18:55, 19 февраля Запорожье – в районе города вражеские БПЛА.

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