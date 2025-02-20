Соответствующее видео боевой работы Военно-Морские силы ВСУ обнародовали утром 20 февраля в своем телеграм-канале, сообщает 24 Канал.

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Как сбивали "Шахеды" над Одессой

Российские войска 20 февраля в очередной раз атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Военные моряки уничтожили 16 "Шахедов".

"Ночной воздушный бой военных моряков над Одессой. Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных "Шахедов", – говорится в заметке.

Бой за небо над Одессой: смотрите видео

Добавим, что в ВМС ВСУ вскоре отметили, что дроны сбивали вместе с моряками-пограничниками.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", – отметили там.