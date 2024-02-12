Вихідними стало відомо про призначення низки нових командувачів. Змінилися командувачі Об'єднаних сил ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ ЗСУ та Сил територіальної оборони. Кого призначили новими командувачами – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як пройшла перша Ставка після звільнення Залужного і його команди

Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору,

– так описав засідання президент.

Під час Ставки в оновленому складі доповіли:

Головнокомандувач ЗСУ Сирський;

начальник Генерального штабу Баргилевич;

представники розвідок;

представники командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Мовилося про Авдіївку, Куп'янськ і Південь, а також про забезпечення армії усім необхідним – снарядами, дронами, РЕБ.

Які рішення ухвалили під час Ставки 12 лютого

Одне з рішень стосувалося посилення ППО – вирішили збільшити кількість і спроможності мобільних вогневих груп.

Інші рішення – про захист прифронтових регіонів і критичної інфраструктури.

Енергетики і голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей доповіли про ситуацію. Багаторівневий захист об'єктів електро-, водо- та теплопостачання розбудовуватимуть і надалі.

Що відомо про Сирського

Росіяни активно розганяють різні ІПСО про головкома, тож 24 Канал зібрав факти з біографії Олександра Сирського. А ще ми підготували статтю про те, що пишуть у західних ЗМІ про нового Головнокомандувача.