На выходных стало известно о назначении ряда новых командующих. Сменились командующие Объединенных сил ВСУ, Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск ВСУ и Сил территориальной обороны. Кого назначили новыми командующими – читайте в материале 24 Канала.

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Как прошла первая Ставка после увольнения Залужного и его команды

Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора,

– так описал заседание президент.

Во время Ставки в обновленном составе доложили:

Главнокомандующий ВСУ Сырский;

начальник Генерального штаба Баргилевич;

представители разведок;

представители командующих оперативно-стратегических группировок войск.

Говорилось об Авдеевке, Купянске и Юге, а также об обеспечении армии всем необходимым – снарядами, дронами, РЭБ.

Какие решения приняли во время Ставки 12 февраля

Одно из решений касалось усиления ПВО – решили увеличить количество и возможности мобильных огневых групп.

Другие решения – о защите прифронтовых регионов и критической инфраструктуры.

Энергетики и главы военно-гражданских администраций прифронтовых областей доложили о ситуации. Многоуровневую защиту объектов электро-, водо- и теплоснабжения будут развивать и в дальнейшем.

Что известно о Сырском

Россияне активно разгоняют различные ИПСО о главкоме, поэтому 24 Канал собрал факты из биографии Александра Сырского. А еще мы подготовили статью о том, что пишут в западных СМИ о новом главнокомандующем.