Избежать чрезмерных эмоций не удалось. Нет, речь не о президенте или генерале, речь об украинцах. За два года полномасштабного вторжения Валерий Залужный стал для всех родным и сейчас по праву считается одной из самых популярных персон в Украине. Он отождествлял все Силы обороны, что в 2022 году совершили чудо и не только дали бой второй армии мира (так, без кавычек), но доказали, что способны побеждать россиян с их бесчисленными человеческими, денежными и вооруженными ресурсами.

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За это время Залужный прошел путь из почти никому неизвестного персонажа (это очень странно, ведь страна, которая находилась в фактическом состоянии войны с 2014 году, не слишком хотела знать о своих генералах, воевавших где-то в АТО. Кстати, военных командующих сил АТО/ООС было 7, их регулярно меняли, особенно не объясняя причин) до человека с обложки журнала Time и статуса 100 самых влиятельных людей мира.

А самое главное Залужный получил огромный почет, благодарность и искреннюю народную любовь от украинцев. Но, заметим, не сразу – сначала соизмеримыми героями стали "байрактар", "призрак Киева", президент Зеленский и песня "Вова, е*** их, б***!", а также пес Патрон.

При этом для большинства фактическая суть работы Залужного останется тайной. На самом деле нам о нем ничего практически неизвестно, мы не знаем даже тему его кандидатской диссертации. Нам известны общие факты, отрывки интервью, рассказы касательных людей и коллег, инсайды СМИ, иногда похожие на вбросы от анонимных телеграм-каналов, создававших мнимый эффект присутствия рядом, информация о странной гибели личного помощника и тому подобное.

Но это не полная картина – мы не знаем, какова роль главнокомандующего в успешных и провальных операциях, каким был предварительный план, что помешало, а где повезло. И ситуацию не исправят многочисленные эксперты из интернета или телевидения, пусть они и имеют боевой опыт на сержантских должностях или даже офицерские звания и выход на пенсию 10 лет назад – это совсем другой уровень. Но и его мало, ведь для выводов и оценок нужно знать ситуацию изнутри и тогда исчезает тот самый "туман войны".

Заложник образа

Ситуация напоминает футбольных экспертов: потому что все когда-то играли, но тренерами работают тысячи, а понимают истинную суть игры и являются новаторами и победителями – единицы. При этом одни имеют "особый имидж" и популярны среди болельщиков, а другие не сверкают харизмой при посторонних и углублены в себя.

Критерием может быть результат, однако, это верхушка айсберга, ведь сама работа остается тайной для общественности. Именно поэтому большинство составляет собственное впечатление через отрывки, слухи и собственную оптику, которая далеко не всегда может быть исправной. При оценке персонажа важную роль играет личное отношение к нему:

если человек тебе симпатичен – даже неуспех можно простить и найти объяснение (или другого крайнего),

если же имидж негативный – даже незначительная ошибка будет раздута до вселенских масштабов.

Это работает в спорте, но также может быть масштабировано и на войну (конечно, с точки зрения диванных экспертов, которыми все мы есть).

Останется тайной и сам Залужный, ведь большинство людей воспринимают его как медийный образ и ничего не знают о Залужном как обычном человеке. Благодаря медиа и удачному пиару образ Залужного вознесся на вершины рейтингов, а сам главнокомандующий получил иммунитет на критику и невероятный кредит доверия от общества. Вот только отчитываться он должен не перед гражданами, ведь это обязанность президента Украины. С точки зрения закона, главнокомандующий ВСУ является частью властной вертикали военного времени и должен подчиняться верховному главнокомандующему, который ставит перед ним задачи и требует их выполнения.

Верховный главнокомандующий также имеет вполне законное право увольнять своего главного полководца и назначать ему замену. Таков закон.

Конечно, неплохо было бы объяснить причины отставки, но в условиях военного времени это не всегда может быть осуществлено. И здесь даже не претензия к возможному коммуникационному провалу со стороны власти, потому что иногда действительно лучше молчать, чтобы не сделать хуже и не дать врагу материал для создания новых ИПСО, не расколоть общество и не ослабить обороноспособность страны.

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Так это работает в демократическом мире, за право быть полноценной частью которого Украина сейчас и воюет. Такой порядок вещей обеспечивает субординацию в военное время и фиксирует подчинение военного лидера гражданскому, что является проверенным предостережением от давней пугалки демократий – "бонапартизма" (то есть захвата власти военными, свержения демократии и установления диктатуры), действительном или мнимом.

Украина здесь не одна, ее опыт не уникален. Журнал The Economist в предвкушении отставки Залужного в конце января 2024 года выпустил статью, в которой проанализировал похожие исторические прецеденты в демократических странах. Вот некоторые из них.

Как Линкольн увольнял своего популярного главнокомандующего

5 ноября 1862 года – президент Авраам Линкольн уволил главнокомандующего армии Севера Джорджа Макклеллана, который ее фактически и создал за год до этого, но в условиях войны с Югом оказался неэффективным и провалил большую десантную операцию в Вирджинии.

Отставка популярного генерала, имевшего прозвище "Юный Наполеон" (что символично) вызвала кризис и сейчас некоторые историки считают, что талантливого полководца просто сделали крайним люди из "офиса президента" Линкольна, чтобы оправдать неудачи первого этапа гражданской войны.

Через два года Макклеллан попытается монетизировать свою популярность и пойдет на выборы как кандидат от Демократической партии, но разгромно проиграет Линкольну – 212 против 21 по голосам выборщиков (но 55% против 45%, если считать все голоса).

Почетная ссылка, как способ освобождения

Декабрь 1915 года – премьер-министр Великобритании Герберт Генри Асквит (кстати, родной прадед голливудской звезды Хелены Бонэм Картер) увольняет главнокомандующего британских экспедиционных сил во Франции сэра Джона Френча за то, что тот оказался не готовым к позиционной окопной войне. Френч был кавалеристом и его опыт побед в Африке оказался не задействованным на полях Фландрии и Бельгии.

Изменения повлияли на ход войны, но не спасло самого Асквита, уже в следующем году он получил обструкцию в Палате общин и вынужден был уйти в отставку. Его заменил коллега по Либеральной партии Дэвид Ллойд Джордж и именно он будет представлять Королевство на Версальской мирной конференции. Лорд Асквит при этом останется во главе либералов, но уже никогда не будет иметь большого влияния.

Отставка Френча формально была повышением – генерала отозвали из Франции, назначили на высшую должность – главнокомандующего войсками метрополии (почти СНБО) и предоставили звание виконта Гайлейкского. Впоследствии он получил правительство британского наместника в Ирландии (никаких параллелей с позицией "посла в Великобритании") и своими жестокими действиями ускорил начало освободительной войны, в которой также проиграл.

Как освободили героя войны Дугласа Макартура

1951 год – президент США Гарри Трумэн освободил героя Второй мировой, главнокомандующего войсками ООН в Корее Дугласа МакАртура.

Легендарный полководец на Дальнем Востоке также действовал широко и поражал всех харизмой. Он практически разгромил армию Ким Ир Сена, но недооценил их союзников – китайских коммунистов, которые не считались с человеческими потерями и были способны на рукотворное чудо в виде штурмовых действий при температуре -40. Но свою должность МакАртур потерял не из-за этого.

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Генерал нарушил субординацию и против воли президента Трумэна публично объявил о готовности США нанести ядерный удар по коммунистическому Китаю. Тот такого произвола легендарному генералу не простил и отдал приказ о его отставке. После увольнения Макартур сразу влился в предвыборную гонку и выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Спонсором кампании генерала стал техасский нефтяной миллиардер Гарольд Хант.

Впрочем, деньги "олигарха" тогда роли не сыграли – Макартур с треском проиграл, а президентом стал другой генерал и герой войны – Двайт Эйзенхауэр. Гант все же получает "своего" президента, но это будет позже.

Легенды, что не тонут – Ариэль Шарон

1983 год – Кнессет (парламент) Израиля уволил министра обороны и главнокомандующего израильской армии во время Первой ливанской войны Ариэля Шарона. Тот имел большую популярность и статус живой легенды. Шарон участвовал во всех войнах Израиля со дня создания государства и после победы в войне Судного дня был провозглашен национальным героем. В этом статусе он возглавил интервенцию в Ливан и руководил захватом Бейрута.

Шарон был звездой и любимцем общества, он активно давал интервью зарубежным СМИ, где активно продвигал идеи из радикального правого политического спектра. Это не могло не раздражать всех других политиков (в том числе и премьера Менахема Бегина и его правоцентристского блока "Ликуд"), которые были обделены вниманием и оказались в тени полководца.

Впрочем, уволили Шарона не только за это. В сентябре 1982 года в лагерях палестинских беженцев в Шабре и Шатиле ливанские прокси Израиля устроили резню, жертвами которой стали сотни людей. Трупы людей на улицах тогда увидел весь мир и общественное мнение обвинило в трагедии Израиль. Израильские военные действительно были рядом и никак не помешали вооруженным фалангистам осуществить то, что потом назовут актом геноцида.

Под давлением мирового сообщества Израиль был вынужден взять на себя ответственность и провести расследование. Выводы комиссии Кахана признали косвенную ответственность Шарона (тот приказал фалангистам осуществить рейды в лагерях палестинцев, но не предотвратил потенциальную резню). В итоге Шарона уволили и запретили занимать пост министра обороны (он станет министром торговли). Потерял власть и Менахем Бегин. Большие потери ЦАХАЛ в Ливане и громкий скандал с расследованием резни, фигурантом которого он также стал, а также смерть жены привели к нервному срыву и преждевременной пенсии. Шарон оказался более устойчивым и уже в новом тысячелетии станет 11-м премьер-министром государства Израиль.

Жертва смены курса – Дэвид Маккирнан

2009 год – президент США Барак Обама уволил главнокомандующего войсками США в Афганистане Дэвида Маккирнана всего через год после назначения на должность.

Отставка Маккирнана в статье The Economist объясняется "недостатком решимости, необходимой для перелома в войне, которая пошла не по плану". На самом деле все было сложнее. Генерала назначал предшественник Обамы – президент Буш-младший, Маккирнан в Афганистане реализовывал стратегию, разработанную предыдущей администрацией (и лично командующим), которая предусматривала увеличение контингента и полноценного присутствия США в этой далекой стране. Это противоречило политике Обамы и министра обороны Роберта Гейтса, который надеялся достичь успеха малыми силами с помощью точечных операций спецназовцев.

В этой ситуаций Маккирнан был лишним, об увольнении ему сообщил лично Гейтс, который для этого собственноручно прибыл в Афганистан.

Могут ли уволить за публикацию в СМИ

Новым командующим стал генерал-лейтенант Стэнли МакКристал – как раз специалист в области специальных операций, лично принимал в них участие и был координатором сафари на Саддама Хусейна. Тот пробыл в должности всего год.

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Уволен генерал был из-за интервью в журнале Rolling Stone от 22 июня 2010 года, там генерал хорошо прошелся по американскому послу в Афганистане. Досталось на орехи также вице-президенту Джо Байдену и спецпредставителю США в Афганистане и Пакистане Ричарду Холбруку.

Медийный скандал разозлил Обаму, который потребовал крови. Официальные извинения боевого генерала не помогли, на следующий день после выхода скандальной статьи ему пришлось подать рапорт об отставке. Она была оперативно согласована.

Впоследствии Стэнли МакКристал выйдет на пенсию и перейдет в корпоративный сектор на большие должности и большие гонорары, в 2017 году его, но под другим именем сыграет сам Брэд Питт в комедии War Machine.

Скандал никак не повлияет на рейтинги Обамы – в октябре 2009 года он получит Нобелевскую премию мира (до сих пор неизвестно за что) и в 2012-м переизберется на второй срок. Что касается Афганистана, то ни одна смена командования не спасла армию США от болезненного фиаско. В 2021 году соратник Обамы – действующий президент Байден – поспешно выведет американские войска из страны и оставит Афганистан на растерзание талибам.

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Эти примеры разные, отставки командующих имеют разную подоплеку и последствия, но их объединяет то, что сохраняется принцип субординации. Глава государства и верховный главнокомандующий имеет такое право и демонстрирует таким образом, что берет ответственность за кадровые решения на себя. Оценку его действиям даст история и выборы, но только после победы. Ведь это, будем надеяться, делается в первую очередь именно для нее.

Залужный безусловно заслужил не только уважение и любовь, но и главное место в истории. Это понятно уже сейчас. Однако, история обычно – это то, что лучше всего рассматривать на расстоянии. Благодаря ВСУ и руководству генерала Залужного мы и наши дети будем иметь такую возможность.