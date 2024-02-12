Си Цзиньпин придя на третий срок, заявил об амбициях Китая разделить вместе с США управление всем миром. Но, похоже, Россия поставила ему серьезную подножку на этом пути.

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Война в Украине:

ухудшила отношения Китая со своими главными торговыми партнерами;

ухудшила логистику (как минимум в Европу);

усилила торговую войну с США (количество ограничений на экспорт в Китай – прежде всего технологической продукции – растет);

подсветила возможный будущий военный конфликт за Тайвань;

отвращает от Китая инвесторов.

Далее будут несколько негативных фактов о ситуации в Китае.

Китайская экономика медленно падает

1. Темпы роста экономики Китая стремительно падают (и это по официальной статистике, какая-то сомнительная):

2023 – 5,2%;

2024 – 4,6%;

2025 – 3,4%.

2. Отношение долга Китая к ВВП выросло до рекордных 287,8% в 2023 году.

3. Фондовый рынок Китая имеет серьезные проблемы. Он упал на 13% в 2023 году и продолжил свое падение в 2024 году на фоне неустанных продаж за рубежом, кризиса недвижимости, углубляющегося, и шаткого восстановления экономики.

Китай прекращает кредитование некоторых акций для коротких продаж, чтобы поддержать падающие фондовые рынки страны. Стратегическим инвесторам не позволят одалживать акции в течение согласованных периодов блокировки, сообщили Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в отдельных выпусках после заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Регуляторы Китая просят фонды ограничить короткую продажу фьючерсов на фондовые индексы.

Три четверти иностранных денег, вложенных в фондовый рынок Китая в 2023 году, покинули страну в этом году. Чистый приток инвестиций в акции находится на 8-летнем минимуме.

Как следствие, правительство Китая рассматривает пакет мер на 278 миллиардов долларов для спасения фондового рынка. Предыдущие попытки властей восстановить доверие инвесторов закончились неудачей и премьер-министр Китая призывает действовать решительно.

4. Рынок строительства, занимающий 30% китайской экономики, сдувается. Пузырь жилой и коммерческой недвижимости в Китае за последние 3 года сдулся в полтора раза (по объему продаж). 2024 год также останется плохим для сектора.

Открытый вопрос, куда переведут китайцы сэкономленные благодаря падению рынка 7 триллионов юаней (около 1 триллиона долларов) – пустят в потребление или отнесут на депозиты?

По данным Financial Times, стоимость жилья в Пекине упала на 10 – 30% с максимумов 2021 года. По данным Китайской ассоциации недвижимости, в прошлом году около 233 застройщиков в Китае подали заявление о банкротстве на фоне экономического кризиса.

5. Впервые с 2006 года Китай не стал крупнейшим экспортером в США в 2023 году. Доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2017 году до 14% сегодня. Доля Мексики, крупнейшего экспортера в США в 2023 году, составляла 15%. Вероятно, следующем году Канада обгонит Китай по экспорту в США.

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6. Экспорт из Китая тоже падает. В 2023 году он составил 3,38 триллиона долларов, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Экспорт упал впервые с 2016 года, поскольку мировой спрос на товары китайского производства (кроме автомобилей) замедлился. Китайские чиновники уже заявили, что в 2024 году от спада будет трудно избавиться.

7. Новые прямые иностранные инвестиции в Китай упали в прошлом году до самого низкого уровня за 3 года. Согласно данным, опубликованным министерством коммерции, в 2023 году они составили 1,1 триллиона юаней (153 миллиардов долларов). Это было на 8% ниже, чем в 2022 году, что стало самым высоким показателем падения за всю историю наблюдений по сопоставимым данным за 2014 год.

Что интересно, министерство объявило прошлый год "годом инвестиций в Китай" и представило 24 конкретные реформы для этого.

8. Инфляция потребительских цен в 2023 году была самой слабой за 14 лет. В Goldman Sachs заявили, что низкая базовая инфляция индекса потребительских цен, сохраняющаяся, отражает снижение внутреннего спроса из-за спада на рынке недвижимости и стресса на рынке труда.

9. Индекс цен производителей упал на 2,7% в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, падая 15-й месяц подряд. В 2023 году индекс цен производителей упал на 0,3%. Это явный признак снижения деловой активности.

10. Индекс предприятий Китая продолжает падать. CSI 1000 является одним из самых широких индексов китайского рынка акций и используется для оценки общей инвестиционной активности и направления Китая.

11. В Китае наблюдается отрицательный рост населения. В 2023 году в Китае родилось 9 миллионов детей, что является рекордно низким показателем за историю страны, начиная с 1949 года. В 2023 году население Китая сократилось на 2 миллиона человек, и, вероятно, дальнейшее сокращение: коэффициент рождаемости (количество детей у женщины в течение жизни) упал до рекордно низкого уровня 1,0.

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12. Moody's в декабре 2023 года изменило прогноз по долгу Китая на "негативный".

13. Китай приостановил сбор данных по безработице среди молодёжи после рекордного уровня. В июне уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет в городских районах Китая достиг рекордного уровня, превысив 20%. Официальные данные показали, что общий уровень безработицы в Китае в июле 2023 года вырос до 5,3%.

14. Ну и самое смешное – китайских блогеров просят не критиковать экономику страны.

Итак, впереди Китай ждут непростые времена, а сумасшедший карлик-сосед приложил к этому свою руку. По моей информации, Китай давит на Россию для замораживания конфликта. Так это или нет – скоро увидим. А пока, наблюдаем как медленно огромный шкаф начинает падать.