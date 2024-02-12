Сі Цзіньпін прийшовши на третій термін, заявив про амбіції Китаю розділити разом із США управління всім світом. Але, схоже, Росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

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Війна в Україні:

погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами;

погіршила логістику (щонайменше до Європи);

посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю – насамперед технологічної продукції – зростає);

підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань;

відвертає від Китаю інвесторів.

Далі будуть декілька негативних фактів про ситуацію в Китаї.

Китайська економіка повільно падає

1. Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якісь якої сумнівна):

2023 – 5,2%;

2024 – 4,6%;

2025 – 3,4%.

2. Відношення боргу Китаю до ВВП зросле до рекордних 287,8% у 2023 році.

3. Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми. Він упав на 13% у 2023 році й продовжив своє падіння у 2024 році на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки.

Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають. Стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська і Шеньчженьська фондові біржі в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

Регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси.

Три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чисте надходження інвестицій в акції є на 8-річному мінімумі.

Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на 278 мільярдів доларів для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.

4. Ринок будівництва, що займає 30% китайської економіки, здувається. Бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні 3 роки здулася в півтора раза (за обсягом продажів). 2024 рік також залишиться поганим для сектора.

Відкрите питання, куди перекладуть китайці зекономлені завдяки падінню ринку 7 трильйонів юанів (близько 1 трильйона доларів) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?

За даними Financial Times, вартість житла в Пекіні впала на 10 – 30% з максимумів 2021 року. За даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.

5. Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році. Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні. Частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%. Ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.

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6. Експорт із Китаю теж падає. У 2023 році він становив 3,38 трильйона доларів, що на 4,6% менше, ніж роком раніше. Експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що в 2024 році спаду буде важко позбутися.

7. Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за 3 роки. Згідно з даними, опублікованими міністерством комерції, у 2023 році вони склали 1,1 трильйона юанів (153 мільярдів доларів). Це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік.

Що цікаво, міністерство оголосило минулий рік "роком інвестицій у Китай" і представило 24 конкретні реформи для цього.

8. Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років. У Goldman Sachs заявили, що низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад спаду на ринку нерухомості і стресу на ринку праці.

9. Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль. 2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%. Це явна ознака зниження ділової активності.

10. Індекс підприємств Китаю продовжує падати. CSI 1000 є одним з найширших індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.

11. У Китаї спостерігається негативне зростання населення. У 2023 році у Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року. У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і, ймовірно, подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.

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12. Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на "негативний".

13. Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді після рекордного рівня. У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%. Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.

14. Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.

Отже, попереду Китай чекають непрості часи, а божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку. За моєю інформацією, Китай тисне на Росію для заморожування конфлікту. Так це чи ні – скоро побачимо. А поки, спостерігаємо як повільно величезна шафа починає падати.