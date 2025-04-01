Як гренландці проігнорували візит Венса

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс разом із дружиною на три години відвідав американську базу Гренландія. Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

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Радник з національної безпеки Майк Волц і його дружина також прибули. Після незаконного використання небезпечної соцмережі для проведення абсолютно непотрібного групового чату, під час якого вони злили репортеру конфіденційні дані про військову атаку, Волц і Венс, можливо, сподівалися змінити тему. Тому вони приєдналися до подорожі, яку спочатку представляли ​​як поїздку дружини Венса, щоб подивитися на перегони на собачих упряжках.

Загальним контекстом були наполегливі заяви Дональда Трампа про те, що Америка повинна забрати Гренландію, яка є автономним регіоном Данії. Початковий план полягав у тому, що Уша Венс відвідає гренландців, мабуть, виходячи з логіки, що друга леді буде ефективним уособленням колоніального підпорядкування.

Однак ніхто не хотів її бачити, а підприємства Гренландії відмовилися служити фоном для фотосесій або навіть обслуговувати непроханих американців. Тож замість цього американські пари дуже швидко відвідали космічну базу Пітуффік.

На базі, на крайній півночі острова, американські відвідувачі фотографувалися та обідали з військовослужбовцями. Вони розглядали базу як фон для пресконференції, де вони могли сказати те, що думали. Венс, який не залишав базу і ніколи раніше не відвідував Гренландію, був цілком упевнений у тому, як повинні жити гренландці. Він звернувся до них із політичним закликом, хоча нікого з них не було поряд із ним. Венс стверджував, що Данія не захищає безпеку гренландців в Арктиці, а США – будуть. Тому Гренландія повинна приєднатися до Сполучених Штатів.

Потрібне трохи терпіння, щоб розв'язати всю цю нісенітницю.

США руйнують стосунки з союзниками

База в Пітуффіку (колишня Туле) існує лише тому, що Данія дозволила CША побудувати її у складний час. Вона десятиліттями служила Сполученим Штатам як центральна частина їхнього ядерного арсеналу, а потім як система раннього попередження проти ядерного нападу СРСР і Росії.

Коли Венс каже, що Данія не захищає Гренландію та базу, то мріє про подальші роки співпраці, а також про НАТО. Данія була членом-засновником НАТО, і захищати Данію та Гренландію вже є роботою американців, так само як роботою Данії (як і інших членів) є захист США.

Американці могли б посміятися над цією ідеєю, але така зарозумілість невиправдана. Ми єдині, хто коли-небудь застосував статтю 5, зобов'язання щодо взаємної оборони договору НАТО, після 11 вересня. Наші європейські союзники відповіли. На душу населення в афганській війні загинуло більше данських солдатів, ніж американських. Чи пам'ятаємо ми їх? Дякуємо їм?

Загроза в Арктиці, про яку говорить Венс, – це Росія. Захист від російського нападу – це місія НАТО. Але зараз США підтримують Росію у війні проти України. Ніхто не робить більше для стримування російської загрози, ніж Україна. Дійсно, Україна фактично виконує всю місію НАТО прямо зараз. Але Венс виступає проти допомоги Україні, поширює російську пропаганду про Україну та найбільш відомий тим, що кричав на президента України в Овальному кабінеті.

На базі Венс звинуватив у вбивствах в Україні Джо Байдена, а не Владіміра Путіна, що є гротеском. Венс заявив, що зараз між Росією та Україною діє енергетичне перемир'я. Фактично, Росія порушила його одразу. Зараз Росія готує масований весняний наступ на Україну. Відповідь Маска – Трампа полягала в тому, щоб повністю ігнорувати цю ширшу реальність, дозволяючи припинити допомогу Україні епохи Байдена. Тим часом Данія надала Україні у понад чотири рази більше допомоги на душу населення, ніж США.

Гренландія, Данія та США протягом більшої частини століття були поєднанні складними та ефективними механізмами безпеки, що торкалися найсерйозніших сценаріїв. Безпека в Арктиці була предметом занепокоєння протягом десятиліть під час і після холодної війни. У Пітуффіку зараз є лише кілька сотень американців, а колись їх було десять тисяч; на острові є лише одна база США, а колись було з десяток. Та це американська політика, а не вина Данії.

У нас дійсно є проблема з тим, щоб брати на себе відповідальність. США значно відстали від своїх союзників і суперників в Арктиці. Частково через те, що члени політичної партії Венса десятиліттями заперечували реальність глобального потепління, через що ВМС США було важко переконати Конгрес у необхідності введення в експлуатацію криголамів. США мають лише два діючих арктичних криголами.

Адміністрація Байдена хотіла співпрацювати з Канадою, яка має трохи криголамів, і з Фінляндією, яка будує багато, щоб конкурувати з Росією, яка має найбільше. Цей спільний план дозволив би США перевершити Росію в криголамних можливостях.

Це один із незліченних прикладів того, як співпраця з союзниками по НАТО приносить користь США. Незрозуміло, що станеться з цією домовленістю тепер, коли Трамп і Венс визначають Канаду, як і Данію, як суперника або навіть як ворога. Ймовірно, домовленість розвалиться, залишивши Росію домінувати.

Проте, як і на все, що робить пара Маск – Трамп, на питання cui bono (кому це вигідно – 24 Канал) про імперіалізм у Гренландії легко відповісти: Росія виграє. Путін не може стримати свого захоплення американським імперіалізмом щодо Гренландії. Створюючи штучні кризи у відносинах із Данією та Канадою, двома найближчими союзниками Америки протягом останніх вісімдесяти років, люди Трампа звільняють США від здобутків безпеки та створюють хаос, у якому виграє Росія.

Стратегічна катастрофа США

Американський імперіалізм, спрямований проти Данії та Канади, не просто морально неправильний. Це стратегічна катастрофа. США нічого не виграють від цього, але можуть багато втратити. Немає нічого такого, що американці не могли б отримати від Данії чи Канади через альянс.

Про це свідчить сама наявність бази в Пітуффіку. В атмосфері дружби, яка панувала останні 80 років, усі мінеральні ресурси Канади та Гренландії можуть бути продані на добрих умовах або, якщо вже на те пішло – розвідувані американськими компаніями.

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Єдиний спосіб поставити під сумнів весь цей легкий доступ – це слідувати курсу, який обрали Маск і Трамп: торгові війни з Канадою та Європою, а також загроза реальних війн і анексій. Маск – Трамп створюють криваво-маразматичну ситуацію, в якій США доведеться вести війни, щоб отримати те, що всього кілька тижнів тому вони могли отримати за запитом. Звичайно, війни рідко закінчуються так, як очікується.

Багато зусиль витрачається на те, щоб витягти з усього цього доктрину. Але її немає. Це просто безглуздість, яка вигідна ворогам Америки. Ганс Крістіан Андерсен розповів незабутню казку про оголеного імператора. У Гренландії ми побачили американський імперіалізм без одягу. Голий і марний.

Порівняння життя у Данії та США

На прощання Венс сказав гренландцям, що життя зі США буде краще, ніж з Данією. Данські офіційні особи були занадто дипломатичні, щоб відповісти прямо на образи, спрямовані на них з їхньої власної території під час непроханого візиту імперіалістичних гарячих голів. Дозвольте мені лише надати кілька можливих відповідей, які прийшли мені на думку.

Порівняння життя в США і життя в Данії не просто полемічне. Маск – Трамп ставляться до Європи, як до декадентської прірви і вважають, що альянси з диктатурами були б кращими. Але Європа – не лише дім для наших традиційних союзників. Це завидна зона демократії, багатства та процвітання, з якою нам корисно мати добрі стосунки, і в якої ми іноді можемо повчитися.

Тому подумайте. США посідають 24 місце у світі за рівнем щастя. Це непогано. Але Данія – друга (після Фінляндії). За шкалою від 1 до 100 Freedom House ставить Данію на 97 місце, а США на 84 місце за свободою – та цього року США значно впадуть.

Американець має приблизно в десять разів більше шансів бути ув'язненим, ніж данець. Данці мають доступ до загальної та фактично безкоштовної медичної допомоги. Американці витрачають величезні гроші на те, щоб хворіти частіше і щоб до них ставилися гірше, коли хворіють. Данці в середньому живуть на 4 роки довше за американців.

У Данії університетська освіта безкоштовна. Середня студентська заборгованість десятків мільйонів американців становить близько 40 000 доларів. Данські батьки ділять рік оплачуваної відпустки по догляду за дитиною. У США один з батьків може отримати 12 тижнів неоплачуваної відпустки.

У Данії є дитячий письменник Ганс Крістіан Андерсен. У США є дитячий письменник Джей Ді Венс. Американські діти приблизно вдвічі частіше, ніж данські, помирають у віці до п'яти років.