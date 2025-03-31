Взаємовигідна угода

Угода, яка була б вигідна двом сторонам, захищала інтереси українського народу, не порушувала Конституцію. Щоб США отримували свої міфічні 175 мільярдів доларів, Дональд Трамп мав вигляд найкрутішого підприємця, який просуває інтереси американських корпорацій по всьому світу. Ну, і щоб наш президент теж увійшов до історії як особистість, яка заклала основу довгостроковому процвітанню України як надійному партнеру найсильнішої у світі країни. Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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У результаті в мене вийшов текст, яким поділюся нижче. Не судіть суворо, а краще проаналізуйте, чи буде така угода вигідна та цікава двом сторонам і вам особисто (як співвласникам України).

Цей документ викладає основні умови та положення щодо створення Спільного Фонду реконструкції та інвестицій США – Україна з метою підтримки економічного відновлення та розвитку України. Сторони – уряд України та уряд США через U.S. International Development Finance Corporation, DFC.

Мета Фонду – фінансування відновлення та модернізації економіки України, зокрема інфраструктуру, енергетику, критичні матеріали, мікроелектроніку, транспорт, оборону та інші стратегічні сектори. А також забезпечення взаємовигідних фінансових та стратегічних інтересів сторін, включаючи компенсацію США за раніше надану Україні підтримку.

Капітал Фонду:

загальний розмір – 500 мільярдів доларів;

внесок США (через DFC) – 175 мільярдів доларів як початковий капітал (опціон від України на отримання доходу від діяльності фонду як вдячність американському народу від народу України за підтримку);

внесок України – 60 мільярдів доларів протягом 5 років, отриманих як кредит від уряду США під 4% річних;

додатковий борговий капітал – 265 мільярдів доларів, залучених з міжнародних фінансових ринків.

Фонд управляється Генеральним партнером. Нагляд здійснює Рада менеджерів з рівною кількістю представників (три від України, три від DFC). Усі ключові рішення ухвалюються консенсусом сторін.

Інвестиційні напрями

1. Видобуток та перероблення критичних матеріалів (титан, літій, слабкоземельні метали тощо) у кінцеву продукцію для потреб американського та світових ринків.

2. Виробництво мікроелектроніки та напівпровідників (із використанням українських критичних матеріалів).

3. Газова і нафтова промисловість, нафтоперероблення та експортні постачання в Європу (із використанням української ГТС, яка буде у спільному користуванні).

4. Будівництво високошвидкісної залізничної інфраструктури та виробництво рухомого складу, інтеграція з інфраструктурою ЄС.

5. Розвиток сучасних аеропортів, логістичних та морських портів.

6. Створення в Україні регіонального вантажного та пасажирського хабу.

7. Спільні підприємства з виробництва сучасного озброєння і розробки нових технологій.

8. Кооперація в космічній сфері, літакобудування.

9. Інші стратегічні проєкти для погодження сторін.

Фонд отримує частки власності в проєктах, пропорційні фінансуванню. Можлива співучасть українських та міжнародних приватних інвесторів. Суверенні права на природні ресурси залишаються у власності народу України відповідно до Конституції.

США (через DFC) мають пріоритет на отримання 50% дивідендів до досягнення загальної суми в 175 мільярдів доларів. Після досягнення цієї суми дивіденди розподіляються пропорційно часткам акціонерів. Щонайменше 70% річного чистого прибутку реінвестується в нові проєкти в Україні.

Реформування бізнес-клімату:

Україна зобов'язується задля реалізації проєктів Фонду провести комплексні реформи для досягнення позицій у 10 найкращих країн світу за простотою ведення бізнесу, податковою політикою;

входження до 5 найкращих країн за рівнем цифровізації державних послуг.

Вихід з інвестиційних проєктів здійснюється за взаємною згодою сторін. Після завершення діяльності Фонду всі українські активи передаються окремому юридичному суб'єкту, що повністю контролюється Україною, для подальшого управління та розвитку.

Фонд створюється за законодавством штату Делавер, США. Взаємовідносини сторін регулюються міжнародним правом з обов'язковим дотриманням Конституції України. Угода жодним чином не порушує суверенні права України щодо управління власними ресурсами.

Заключні положення

Цей термшит є базою для укладення остаточної юридично обов'язкової угоди.

Сторони підтверджують наміри діяти у дусі партнерства, взаємної вигоди, прозорості та поваги до суверенітету.

Це дуже коротка версія із ключовими принципами такого партнерства які могли б бути вигідними обом сторонам.