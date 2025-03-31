Взаимовыгодное соглашение

Соглашение, которое было бы выгодно двум сторонам, защищало интересы украинского народа, не нарушало Конституцию. Чтобы США получали свои мифические 175 миллиардов долларов, Дональд Трамп выглядел как крутейший предприниматель, который продвигает интересы американских корпораций по всему миру. Ну, и чтобы наш президент тоже вошел в историю как личность, которая заложила основу долгосрочному процветанию Украины как надежному партнеру сильнейшей в мире страны. Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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В результате у меня получился текст, которым поделюсь ниже. Не судите строго, а лучше проанализируйте, будет ли такое соглашение выгодно и интересно двум сторонам и вам лично (как совладельцам Украины).

Этот документ излагает основные условия и положения по созданию Совместного Фонда реконструкции и инвестиций США – Украина с целью поддержки экономического восстановления и развития Украины. Стороны – правительство Украины и правительство США через U.S. International Development Finance Corporation, DFC.

Цель Фонда – финансирование восстановления и модернизации экономики Украины, в частности инфраструктуру, энергетику, критические материалы, микроэлектронику, транспорт, оборону и другие стратегические сектора. А также обеспечение взаимовыгодных финансовых и стратегических интересов сторон, включая компенсацию США за ранее оказанную Украине поддержку.

Капитал Фонда:

общий размер – 500 миллиардов долларов;

взнос США (через DFC) – 175 миллиардов долларов как начальный капитал (опцион от Украины на получение дохода от деятельности фонда как благодарность американскому народу от народа Украины за поддержку);

вклад Украины – 60 миллиардов долларов в течение 5 лет, полученных как кредит от правительства США под 4% годовых;

дополнительный долговой капитал – 265 миллиардов долларов, привлеченных с международных финансовых рынков.

Фонд управляется Генеральным партнером. Надзор осуществляет Совет менеджеров с равным количеством представителей (три от Украины, три от DFC). Все ключевые решения принимаются консенсусом сторон.

Инвестиционные направления

1. Добыча и переработка критических материалов (титан, литий, слабоземельные металлы и т.д.) в конечную продукцию для нужд американского и мировых рынков.

2. Производство микроэлектроники и полупроводников (с использованием украинских критических материалов).

3. Газовая и нефтяная промышленность, нефтепереработка и экспортные поставки в Европу (с использованием украинской ГТС, которая будет в совместном пользовании).

4. Строительство высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры и производство подвижного состава, интеграция с инфраструктурой ЕС.

5. Развитие современных аэропортов, логистических и морских портов.

6. Создание в Украине регионального грузового и пассажирского хаба.

7. Совместные предприятия по производству современного вооружения и разработке новых технологий.

8. Кооперация в космической сфере, самолетостроения.

9. Другие стратегические проекты для согласования сторон.

Фонд получает доли собственности в проектах, пропорциональные финансированию. Возможно соучастие украинских и международных частных инвесторов. Суверенные права на природные ресурсы остаются в собственности народа Украины в соответствии с Конституцией.

США (через DFC) имеют приоритет на получение 50% дивидендов до достижения общей суммы в 175 миллиардов долларов. После достижения этой суммы дивиденды распределяются пропорционально долям акционеров. Не менее 70% годовой чистой прибыли реинвестируется в новые проекты в Украине.

Реформирование бизнес-климата:

Украина обязуется для реализации проектов Фонда провести комплексные реформы для достижения позиций в 10 лучших стран мира по простоте ведения бизнеса, налоговой политике;

вхождение в 5 лучших стран по уровню цифровизации государственных услуг.

Выход из инвестиционных проектов осуществляется по взаимному согласию сторон. После завершения деятельности Фонда все украинские активы передаются отдельному юридическому субъекту, полностью контролируется Украиной, для дальнейшего управления и развития.

Фонд создается по законодательству штата Делавэр, США. Взаимоотношения сторон регулируются международным правом с обязательным соблюдением Конституции Украины. Соглашение никоим образом не нарушает суверенные права Украины по управлению собственными ресурсами.

Заключительные положения

Этот термшит является базой для заключения окончательного юридически обязательного соглашения.

Стороны подтверждают намерения действовать в духе партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и уважения к суверенитету.

Это очень короткая версия с ключевыми принципами такого партнерства которые могли бы быть выгодными обеим сторонам.