В одной из ОВА сказали, что могло произойти, передает 24 Канал.

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Почему в Украине звучала воздушная тревога

По всей Украине примерно в 9:30 начала распространяться воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинским средствам ПВО трудно перехватить.

Поэтому воздушную тревогу традиционно объявляют по всей стране.

Однако на этот раз, почти сразу прозвучал отбой. Как оказалось, угрозы ракетного удара по Украине не было.

Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне,

– сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Несмотря на то, что на этот раз тревога была объявлена ошибочно, всегда заботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытии в случае угроз.

Обратите внимание. Оперативно о воздушных тревогах, взрывы, ракетные обстрелы, направления движения ударных БпЛА врага и другие опасности вы можете прочитать в нашем телеграмме.