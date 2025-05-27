В одній з ОВА сказали, що могло статися, передає 24 Канал.

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Чому в Україні лунала повітряна тривога

По всій Україні приблизно о 9:30 почала ширитися повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомили️ про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які українським засобам ППО важко перехопити.

А тому повітряну тривогу традиційно оголошують по всій країні. Але цього разу майже одразу пролунав відбій.

Як виявилося, загрози ракетного удару по Україні не було.

Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні,

– повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Попри те, що цього разу тривога була оголошена помилково, завжди дбайте про свою безпеку та перебувайте в укриття у випадку загроз.

Зверніть увагу. Оперативно про повітряні тривоги, вибухи, ракетні обстріли, напрямки руху ударних БпЛА ворога та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.