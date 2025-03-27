Для чего спецпредставитель Трампа валяет дурака

Из этого должен следовать вывод, что США не имеют обязательств перед Украиной, а потому смело могут сдавать ее (целиком или частями) России. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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В этом случае мы имеем дело не со случайным другом Трампа Виткоффом, а с профессиональным дипломатом, который пишет подобный бред и столь примитивные манипуляции.

Почему, например, ядерное оружие было российским, если его создавал СССР, в состав которого входила и Украина? Может ли этого не знать профессиональный дипломат? Все он знает. Просто валяет дурака.

Собственно, а зачем было что-то подписывать с Украиной, что-то ей обещать, если оружие было российским? Потому что Украина могла его оставить себе, но надо было ей навешать лапши, чтобы она все же его отдала?

Но здесь интересно другое. Что-то подобное мог написать какой-то российский политик. Они тоже любят переписывать договоры постфактум, а также придумывать факты, которых не было. Например, что им кто-то "обещал" не расширять НАТО.

Пост Гренелла напоминает ответ российского МИДа 2014 года по Будапештскому меморандуму. Что, мол, они брали обязательства не нарушать территориальную целостность Украины перед "другой Украиной", которая почему-то "исчезла" после побега Януковича.

Та же имперская спесь в отношении "малых наций", то же убеждение, что любые документы, подписанные с "малыми нациями" не имеют веса и могут быть просто проигнорированы. Надеюсь, с этих имперцев тоже когда-то собьют спесь.

Как Гренелл хочет понравиться Трампу

Почему Гренелл решил написать это сейчас? Для чего? Не исключено, что во внешнеполитическом блоке США в ближайшее время будут перестановки. После открытого конфликта с Маском шатается кресло под Рубио. Да еще и пресса пишет, что сейчас реально за внешнюю политику больше отвечает Уиткофф, а не Рубио.

Перед выборами именно Гренелла называли кандидатом на пост госсекретаря. Потом об этом "забыли", но могут "вспомнить". Поэтому сам Гренелл делает единственный правильный шаг – пишет то, что должно понравиться Трампу, ведь это единственный способ найти место в его команде.

Очевидно, Гренелл, опираясь на собственные источники, считает, что тема "отмены" Будапештского меморандума будет в ближайшее время важной для Трампа, а потому сразу предлагает свои услуги.

Смешно то, что сейчас американцы думают, как "отменить" документ, который, как они убеждали последние 10 лет, и так был "пустым", "недееспособным" и вообще "непригодным для выполнения".

А теперь главное – зачем американцам отменять документ, который они никогда не собирались выполнять?

Если внимательно почитать его, то там США берут на себя обязательства (вместе с другими подписантами) не нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Когда его нарушил другой подписант, Россия, то США утверждали, что они обязывались сами не нарушать суверенитет Украины, но не обещали защищать от других. Логика иезуитская, но уже как было.

Теперь, очевидно, они планируют сами нарушить украинский суверенитет. В этом свои услуги Трампу предлагает Гренелл. Но он "забыл" одну вещь. Независимо от того, было ли у Украины ядерное оружие, США все же брали на себя прямые обязательства не нарушать украинский суверенитет. Забыть это не получится.