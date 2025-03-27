Для чого спецпредставник Трампа клеїть дурня

З цього має слідувати висновок, що США не мають зобов'язань перед Україною, а тому сміливо можуть здавати її (цілком або частинами) Росії. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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У цьому випадку ми маємо справу не з випадковим другом Трампа Віткоффом, а з професійним дипломатом, який пише подібну маячню та настільки примітивні маніпуляції.

Чому, наприклад, ядерна зброя була російською, якщо її створював СРСР, до складу якого входила і Україна? Чи може цього не знати професійний дипломат? Все він знає. Просто клеїть дурня.

Власне, а навіщо було щось підписувати з Україною, щось їй обіцяти, якщо зброя була російською? Бо Україна могла її залишити собі і треба було їй навішати локшини, аби вона все ж її віддала?

Але тут цікаво інше. Щось подібне міг написати якийсь російський політик. Вони теж люблять переписувати договори постфактум, а також вигадувати факти, яких не було. Наприклад, що їм хтось "обіцяв" не розширювати НАТО.

Пост Гренелла нагадує відповідь російського МЗС 2014 року щодо Будапештського меморандуму. Що, мовляв, вони брали зобов'язання не порушувати територіальну цілісність України перед "іншою Україною", яка чомусь "зникла" після втечі Януковича.

Та сама імперська пиха щодо "малих націй", те саме переконання, що будь-які документи, підписані з "малими націями" не мають ваги і можуть бути просто ігноровані. Сподіваюсь, з цих імперців теж колись зіб'ють пиху.

Як Гренелл хоче сподобатися Трампу

Чому Гренелл вирішив написати це зараз? Для чого? Не виключено, що у зовнішньополітичному блоці США найближчим часом будуть перестановки. Після відкритого конфлікту з Маском хитається крісло під Рубіо. Та ще і преса пише, що зараз реально за зовнішню політику більше відповідає Віткофф, а не Рубіо.

Перед виборами саме Гренелла називали кандидатом на пост держсекретаря. Потім про це "забули", але можуть "пригадати". Тому сам Гренелл робить єдиний правильний крок – пише те, що має сподобатися Трампу, адже це єдиний спосіб знайти місце у його команді.

Очевидно, Гренелл, спираючись на власні джерела, вважає, що тема "скасування" Будапештського меморандуму буде найближчим часом важливою для Трампа, а тому одразу пропонує свої послуги.

Смішно те, що зараз американці думають, як "скасувати" документ, який, як вони переконували останні 10 років, і так був "пустим", "недієздатним" і взагалі "непридатним для виконання".

А тепер головне – навіщо американцям скасовувати документ, який вони ніколи не збиралися виконувати?

Якщо уважно почитати його, то там США беруть на себе зобов'язання (разом з іншими підписантами) не порушувати територіальну цілісність і суверенітет України. Коли його порушив інший підписант, Росія, то США стверджували, що вони зобов'язувалися самі не порушувати суверенітет України, але не обіцяли захищати від інших. Логіка єзуїтська, але вже як було.

Тепер, очевидно, вони планують самі порушити український суверенітет. У цьому свої послуги Трампу пропонує Гренелл. Але він "забув" одну річ. Незалежно від того, чи була в України ядерна зброя, США все ж брали на себе прямі зобов'язання не порушувати український суверенітет. Забути це не вийде.