Американська співучасть у злочинах проти України

Ані Дональд Трамп, ані його підлеглі практично ніяк не коментують дії російської армії і не засуджують їх. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

До теми Удар по Сумах: чому постраждало так багато дітей, і в якому вони стані

Коли американський журналіст поцікавився у Трампа, чи збирається він робити санкції проти Росії більш жорсткими на тлі того, що Путін фактично порушив так зване "енергетичне перемир'я", Трамп тільки сказав, що "вони там воюють". Очевидно, він хотів перевести тему розмови на більш приємну для своєї репутації.

Така атмосфера американсько-російського діалогу є атмосферою співучасті американської адміністрації у злочинах Путіна та його підлеглих. Адже Вашингтон заохочує до злочинів і переконує російського президента у повній безкарності й можливості діяти так, як заманеться.

Та в ударі по Сумах є й інша, набагато важливіша логіка. Неодноразово доводилося пояснювати, що Росія щодо України намагається застосувати тактику салямі. Так, триденний бліцкриг закінчився фіаско, однак про цю поразку у Москві давно забули. Вони перелаштувалися з короткої війни для зміни влади в Україні на багаторічну війну на виснаження, метою якої є окупація всієї території сусідньої держави із подальшим її приєднанням до Росії. Коли створюються умови для легітимізації путінських захоплень, це створює в агресора враження, що йому вдасться просунутися і в інші регіони України з таким самим інструментарієм їхньої анексії.

Треба чітко розуміти, що коли представник Трампа Стів Віткофф, який мав неодноразові розмови із російським президентом, починає фактично виправдовувати окупацію українських земель і переконувати, що Путін має право на збереження контролю над цими регіонами України, бо там нібито проживає російськомовне населення.

Це означає, що Росія отримує від американської адміністрації, яку представляє Віткофф, своєрідний патент на агресію та окупацію. Адже якщо можна анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України, в яких переважна більшість населення це етнічні українці регіони і де споконвіків розмовляли українською мовою і тільки радянський час призвів до русифікації, то чому не можуть бути анексовані й інші регіони України?

Що тепер зупиняє Путіна, коли на боці його агресивних дій – коментарі американських чиновників, а сам Трамп зухвало говорить про можливість приєднання Канади і Гренландії й при цьому не зіштовхується з серйозним опором в американському суспільстві?

Американці, здається, навіть не помічають, що пересунулися у 30-ті роки минулого століття, коли про такі претензії до сусідніх держав заявляли з мітингових трибун Берліна.

Для чого Путіну потрібен Трамп

Удар по Сумах може бути підготовкою до нових агресивних дій російської армії, а залякування мешканців цього міста – підготовкою до окупації, за якою відбудеться анексія. Звичайно, це може статися зовсім не сьогодні. Путіну потрібно, щоб Трамп і Віткофф допомогли йому легітимізувати окупацію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Щоб у Вашингтоні сказали, що питання анексії українського Криму є закритим, а Росія може розраховувати на міжнародне визнання цього агресивного акту принаймні з боку адміністрації президента США. Далі можна переходити до нових агресивних дій.

Треба чітко усвідомити, що в такій ситуації не тільки Росія буде відповідати за кожну свою ракетну атаку, за кожного пораненого і вбитого українського громадянина, за кожний знищений інфраструктурний об'єкт. Відповідати будуть також ті, хто створює цю жахливу атмосферу дипломатичної зневаги до злочину, хто фактично створює можливості для перегляду міжнародного права в інтересах тих, хто вважає, що право сили є важливішим, ніж правові норми, які були встановлені після Другої світової війни.

Їх встановили саме для того, щоб запобігти Третій світовій війні, про небезпеку якої нас неодноразово попереджав Трамп. Я не знаю, чи потрібно пояснювати, що подібні дії якраз і створюють можливості для Третьої світової війни як для неуникненної загрози і для росіян, і для американців, які можуть стати першими жертвами такої великої катастрофи.