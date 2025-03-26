Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление американского дипломата, специального представителя президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Ричарда Гренелла. Он решил "прояснить" своим подписчикам историю ядерного разоружения Украины.

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У Трампа нашли "ошибку" в Будапештском меморандуме

Ричард Гренелл заявил, что страна никогда не владела ядерным оружием, а лишь вернула его России, ведь боезаряды "всегда принадлежали" Москве.

По его словам, Украина не имела права собственности на ядерный арсенал, который остался на ее территории после распада СССР.

Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт,

– написал он.

Такая трактовка истории вызвала волну возмущения, ведь оно противоречит устоявшимся фактам.

Что на самом деле предусматривал Будапештский меморандум

После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире, состоящий из межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому она добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на международные гарантии безопасности.

США, Великобритания и Россия обязались:

уважать суверенитет и территориальную целостность Украины,

воздерживаться от применения силы или экономического давления,

оказывать помощь в случае угрозы ее безопасности.

Однако после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Россия фактически пренебрегла своими обязательствами, что стало очередным доказательством ее агрессивной политики.

Решение о ядерном разоружении до сих пор вызывает дискуссии. Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что это была стратегическая ошибка.