Как гренландцы проигнорировали визит Вэнса

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс вместе с женой на три часа посетил американскую базу Гренландия. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

Читайте также Какой могла бы быть выгодная сделка между США и Украиной

Советник по национальной безопасности Майк Волц и его жена также прибыли. После незаконного использования опасной соцсети для проведения совершенно ненужного группового чата, во время которого они слили репортеру конфиденциальные данные о военной атаке, Волц и Вэнс, возможно, надеялись изменить тему. Поэтому они присоединились к путешествию, которое изначально представляли как поездку жены Вэнса посмотреть на гонки на собачьих упряжках.

Общим контекстом были настойчивые заявления Дональда Трампа о том, что Америка должна забрать Гренландию, которая является автономным регионом Дании. Первоначальный план заключался в том, что Уша Вэнс посетит гренландцев, видимо, исходя из логики, что вторая леди будет эффективным олицетворением колониального подчинения.

Однако никто не хотел ее видеть, а предприятия Гренландии отказались служить фоном для фотосессий или даже обслуживать незваных американцев. Поэтому вместо этого американские пары очень быстро посетили космическую базу Питуффик.

На базе, на крайнем севере острова, американские посетители фотографировались и обедали с военнослужащими. Они рассматривали базу как фон для пресс-конференции, где они могли сказать то, что думали. Вэнс, который не покидал базу и никогда ранее не посещал Гренландию, был полностью уверен в том, как должны жить гренландцы. Он обратился к ним с политическим призывом, хотя никого из них не было рядом с ним. Вэнс утверждал, что Дания не защищает безопасность гренландцев в Арктике, а США – будут. Поэтому Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам.

Нужно немного терпения, чтобы развязать всю эту ерунду.

США разрушают отношения с союзниками

База в Питуффике (бывшая Туле) существует лишь потому, что Дания позволила США построить ее в сложное время. Она десятилетиями служила Соединенным Штатам как центральная часть их ядерного арсенала, а затем как система раннего предупреждения против ядерного нападения СССР и России.

Когда Вэнс говорит, что Дания не защищает Гренландию и базу, то мечтает о дальнейших годах сотрудничества, а также о НАТО. Дания была членом-основателем НАТО, и защищать Данию и Гренландию уже является работой американцев, так же как работой Дании (как и других членов) является защита США.

Американцы могли бы посмеяться над этой идеей, но такое высокомерие неоправданно. Мы единственные, кто когда-либо применил статью 5, обязательства по взаимной обороне договора НАТО, после 11 сентября. Наши европейские союзники ответили. На душу населения в афганской войне погибло больше датских солдат, чем американских. Помним ли мы их? Благодарим ли мы их?

Угроза в Арктике, о которой говорит Вэнс, – это Россия. Защита от российского нападения – это миссия НАТО. Но сейчас США поддерживают Россию в войне против Украины. Никто не делает больше для сдерживания российской угрозы, чем Украина. Действительно, Украина фактически выполняет всю миссию НАТО прямо сейчас. Но Вэнс выступает против помощи Украине, распространяет российскую пропаганду об Украине и наиболее известен тем, что кричал на президента Украины в Овальном кабинете.

На базе Вэнс обвинил в убийствах в Украине Джо Байдена, а не Владимира Путина, что является гротеском. Вэнс заявил, что сейчас между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Фактически, Россия нарушила его сразу. Сейчас Россия готовит массированное весеннее наступление на Украину. Ответ Маска – Трампа заключался в том, чтобы полностью игнорировать эту широкую реальность, позволяя прекратить помощь Украине эпохи Байдена. Между тем Дания предоставила Украине более чем в четыре раза больше помощи на душу населения, чем США.

Гренландия, Дания и США в течение большей части века были объединены сложными и эффективными механизмами безопасности, которые касались самых серьезных сценариев. Безопасность в Арктике была предметом беспокойства в течение десятилетий во время и после холодной войны. В Питуффике сейчас есть лишь несколько сотен американцев, а когда-то их было десять тысяч; на острове есть только одна база США, а когда-то было с десяток. И это американская политика, а не вина Дании.

У нас действительно есть проблема с тем, чтобы брать на себя ответственность. США значительно отстали от своих союзников и соперников в Арктике. Отчасти из-за того, что члены политической партии Вэнса десятилетиями отрицали реальность глобального потепления, из-за чего ВМС США было трудно убедить Конгресс в необходимости введения в эксплуатацию ледоколов. США имеют только два действующих арктических ледокола.

Администрация Байдена хотела сотрудничать с Канадой, которая имеет немного ледоколов, и с Финляндией, которая строит много, чтобы конкурировать с Россией, которая имеет больше всего. Этот совместный план позволил бы США превзойти Россию в ледокольных возможностях.

Это один из бесчисленных примеров того, как сотрудничество с союзниками по НАТО приносит пользу США. Непонятно, что произойдет с этой договоренностью теперь, когда Трамп и Вэнс определяют Канаду, как и Данию, как соперника или даже как врага. Вероятно, договоренность развалится, оставив Россию доминировать.

Однако, как и на все, что делает пара Маск – Трамп, на вопрос cui bono (кому это выгодно – 24 Канал) об империализме в Гренландии легко ответить: Россия выигрывает. Путин не может сдержать своего восхищения американским империализмом в отношении Гренландии. Создавая искусственные кризисы в отношениях с Данией и Канадой, двумя ближайшими союзниками Америки в течение последних восьмидесяти лет, люди Трампа освобождают США от достижений безопасности и создают хаос, в котором выигрывает Россия.

Стратегическая катастрофа США

Американский империализм, направлен против Дании и Канады, не просто морально неправильный. Это стратегическая катастрофа. США ничего не выиграют от этого, но могут многое потерять. Нет ничего такого, что американцы не могли бы получить от Дании или Канады через альянс.

Об этом свидетельствует само наличие базы в Питуффике. В атмосфере дружбы, которая царила последние 80 лет, все минеральные ресурсы Канады и Гренландии могут быть проданы на хороших условиях или, если уж на то пошло – разведаны американскими компаниями.

К теме Премьер Дании посетит Гренландию на фоне захватнических заявлений из США

Единственный способ поставить под сомнение весь этот легкий доступ – это следовать курсу, который выбрали Маск и Трамп: торговые войны с Канадой и Европой, а также угроза реальных войн и аннексий. Маск – Трамп создают кроваво-маразматическую ситуацию, в которой США придется вести войны, чтобы получить то, что всего несколько недель назад они могли получить по запросу. Конечно, войны редко заканчиваются так, как ожидается.

Много усилий тратится на то, чтобы извлечь из всего этого доктрину. Но ее нет. Это просто бессмысленность, которая выгодна врагам Америки. Ганс Кристиан Андерсен рассказал незабываемую сказку про обнаженного императора. В Гренландии мы увидели американский империализм без одежды. Голый и бесполезный.

Сравнение жизни в Дании и США

На прощание Вэнс сказал гренландцам, что жизнь с США будет лучше, чем с Данией. Датские официальные лица были слишком дипломатичны, чтобы ответить прямо на оскорбления, направленные на них с их собственной территории во время незваного визита империалистических горячих голов. Позвольте мне лишь предоставить несколько возможных ответов, которые пришли мне на ум.

Сравнение жизни в США и жизни в Дании не просто полемическое. Маск – Трамп относятся к Европе, как к декадентской пропасти и считают, что альянсы с диктатурами были бы лучше. Но Европа – не только дом для наших традиционных союзников. Это завидная зона демократии, богатства и процветания, с которой нам полезно иметь хорошие отношения, и у которой мы иногда можем поучиться.

Поэтому подумайте. США занимают 24 место в мире по уровню счастья. Это неплохо. Но Дания – вторая (после Финляндии). По шкале от 1 до 100 Freedom House ставит Данию на 97 место, а США на 84 место по свободе – и в этом году США значительно упадут.

Американец имеет примерно в десять раз больше шансов быть заключенным, чем датчанин. Датчане имеют доступ к общей и фактически бесплатной медицинской помощи. Американцы тратят огромные деньги на то, чтобы болеть чаще и чтобы к ним относились хуже, когда болеют. Датчане в среднем живут на 4 года дольше американцев.

В Дании университетское образование бесплатное. Средняя студенческая задолженность десятков миллионов американцев составляет около 40 000 долларов. Датские родители делят год оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. В США один из родителей может получить 12 недель неоплачиваемого отпуска.

В Дании есть детский писатель Ганс Кристиан Андерсен. В США есть детский писатель Джей Ди Вэнс. Американские дети примерно вдвое чаще, чем датские, умирают в возрасте до пяти лет.