Фредериксен проведет на острове 3 дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на офис премьер-министра Дании.

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Премьер Дании посетит Гренландию

Фредериксен начнет трехдневное турне 2 апреля. Она проведет переговоры с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и представителями его коалиционного правительства.

Я с глубоким уважением отношусь к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства между политическими партиями, между странами содружества, а также сотрудничества на основе уважения и равенства,

– заявила премьер-министр.

Справка: Гренландия остается частью Королевства Дания, хотя с 1979 года имеет собственное правительство. Политические силы острова в основном продвигают идею полной независимости, хотя расходятся в вопросах относительно сроков.

Напомним, Дональд Трамп выразил желание аннексировать Гренландию, отметив, что существует "хорошая вероятность" достичь этого без военной силы. При этом он уверен на 100%, что аннексия состоится.