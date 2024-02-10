Я справді сподіваюся, що це означає оновлення відомства, а кадрові зміни є частиною набагато більшого процесу з оновлення системи забезпечення прав ветеранської спільноти.

До теми Судово-реабілітаційна програма для ветеранів: що це таке та для чого потрібне

Те, що є зараз, – це не про гідність ветерана

Минулого року ми напрацювали Концепцію нової ветеранської державної політики. Ми спиралися на свій досвід роботи з аудиторією такої політики, щоб розробити бачення, яке може лягти в основу державної політики. Такої політики, на жаль, ще досі не існує.

Ми наполягаємо, що це треба якнайшвидше виправляти. Чому? Тому що поточна система просто не готова прийняти ту кількість ветеранів, яка демобілізується у майбутньому. Скажемо відверто, поточна система не готова прийняти навіть сьогоднішню кількість, яка ще не є великою.

Тому перше, що очікується від перезавантаженого міністерства, – розроблена і ухвалена Державна політика щодо ветеранів та їхніх сімей. Це задекларований і водночас підтверджений реальними діями та фінансуванням підхід держави щодо визнання та підтримки ветеранів та їхніх сімей впродовж їхнього життя.

Це не перелік послуг. Це правила, які створюють умови для повноцінного життя ветеранів після закінчення служби. Бо ж зараз ми маємо не політику, а перелік пільг. Серед яких, наприклад, кількаразовий безоплатний проїзд у потягах, встановлення стаціонарного телефону, а також низка послуг, на яких не вистачає грошей у бюджетах громад, тому вони просто не виконуються.

Це все не про гідність ветерана. Це все не відповідає реальним потребам. А держава повинна знати своїх ветеранів та розуміти їхні потреби відповідно до їхнього досвіду у війні, відповідно до того впливу війни, який вони зазнали, а також відповідно до того, що є актуальними потребами для конкретної людини. Бо хтось повернеться з війни в місто, хтось у село. Комусь знадобляться курси айтівця, а на когось чекатиме довга реабілітація, під час якої людина хотітиме мати доступну можливість для доходу.

Зауважте Окупанти отримали новий дедлайн від Путіна: час піджимає

Державна політика щодо ветеранів – це база, на якій будуватимуться правила щодо роботи з воїнами в інших відомствах та органах влади, як центральної та місцевої. Це велике завдання для нового міністерства – створити дуже зрозумілий і ґрунтовний звід правил, який запустить роботу по всіх установах, по всіх сферах життя, з яким стикається ветеран.

Як покращити роботу міністерства

Для посилення спроможності міністерства потрібно розширити повноваження міністра до віцепрем'єр-міністра. Для такого обсягу роботи з іншими відомствами неможливо лишатися в межах повноважень керівника Міністерства ветеранів. Якщо ми говоримо про ефективність, то для цього необхідний механізм для впливу.

Щоб політика запрацювала, зрозуміло, що потрібно буде створити нову правову базу, яка відповідатиме реаліям війни з її кількістю мобілізованих та демобілізованих.

Тому коли ми говоримо про кандидатуру на посаду міністра у справах ветеранів, тут важливо розуміти, що на цю людину чекає дуже багато важкої роботи, яку до того ж треба робити негайно у розпал війни. Тут йдеться про фаховість, управлінські навички, довіру від самих військових, ветеранів та їхніх родин. Але також і про спроможність виконати весь цей обсяг завдань.

Важливо Якщо Україна програє у війні, у тренді стануть диктатури

Часом можна почути тези, що окреме Міністерство ветеранів не потрібне, що його функції потрібно розкидати по інших міністерствах. Закликаю адекватно сприймати кількість людей, які матимуть бойовий досвід: цільова аудиторія політики щодо ветеранів та їхніх сімей сумарно стосуватиметься від 10% до 30% населення України. Раніше це було 1,5% від населення, і ми вже більше не можемо орієнтуватися на попередній досвід.

Крім того, ми вже перебуваємо в іншій парадигмі, коли все суспільство і держава усвідомлюють – війна відтепер назавжди є загрозою для України. А отже завжди буде великий резерв – основа українського сектору безпеки та оборони. Це буде доволі великий сегмент, з яким державі потрібно буде якісно та ефективно працювати.

Саме тому мені йдеться про те, що перезавантаження міністерства має означати забезпечення його спроможності повністю переглянути роботу держави із ветеранами.

З боку громадських експертів, можу запевнити, що ми готові до фахової співпраці з новим міністерством. Без зайвого пафосу – ми готові посилити державу, бо саме для цього й існує сильне громадянське суспільство.