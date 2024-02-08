Ветеранів потрібно лікувати, а не судити

Розширення пільг та послуг для ветеранів є як ключовим обов'язком держави, так і гарантією майбутньої безпеки, а також необхідним заходом для підвищення престижності професії військовослужбовця. Та сьогодні поговоримо про справедливий суд.

Читайте також Рішення суду ООН поставило хрест на прагненнях України, але відкрило нові двері

Передусім ветеран має право звернутися до суду з позовом до держави та отримати справедливе, обґрунтоване рішення. Однак буває, що після повернення додому у ветерана виникають труднощі в адаптації до цивільного життя: туга, стресові розлади та депресія, проблеми в сім'ї, безробіття, фінансові труднощі, агресія, безсоння, алкогольна та наркотична залежності тощо. У довгостроковій перспективі такі проблеми можуть призвести до протиправної поведінки, а подекуди – і до вчинення кримінальних діянь.

На сьогодні українська судова система не готова надати ветеранам можливість реалізувати їхнє право на справедливий суд. Це означає, що судова система повинна дивитись у корінь проблеми, а саме на першопричини такої кримінальної поведінки.

Першопричина – психологічні стани та проблеми зі здоров'ям, спровоковані досвідом війни. А отже, і наслідком повинне бути лікування, а не просто ув'язнення. Важливим аспектом права на справедливий суд у цій площині буде можливість лікування та реабілітації ветерана, який вчинив протиправне діяння.

У відповідь на цей виклик може бути створена судово-реабілітаційна програма на кшталт судів у справах ветеранів (в США називаються veteran treatment courts – ветеранські реабілітаційні суди). Уже з назви "ветеранські реабілітаційні суди" зрозуміло, що основна мета таких програм – реабілітація ветерана, який потрапляє до кримінальної юстиції.

Цікаво Якщо по Києву запустили "Циркон", то перед НАТО постає гостре питання

Простими словами, коли ветеран, який страждає від психологічних захворювань (посттравматичний стресовий розлад, наслідки черепно-мозкових травм, залежності тощо), вчиняє протиправне діяння, коректна реакція держави – лікування та реабілітація.

За виконанням програми стежить суд

Судово-реабілітаційна програма може діяти в межах чинної судової системи. У разі вчинення протиправного діяння ветераном та відповідності всім критеріям, а також добровільної згоди ветерана, справа може бути передана до судово-реабілітаційної програми. Її основною метою є усунення психологічного чинника на криміногенну поведінку учасника.

Для такого лікування та реабілітації розробляється особиста програма. Така програма охоплює як лікувальні, так і заходи судового нагляду за виконанням програми. У ній окреслюються всі необхідні та можливі реабілітаційні заходи для такого ветерана – консультації з психологом, наставництво з боку інших ветеранів, лікування залежностей та інша медична допомога.

Додатково така програма може включати допомогу у вирішенні соціально-побутових та юридичних питань. За виконанням плану програми ретельно наглядає суд.

Зауважте Російський союзник вирішив разом з Францією "помститися" Кремлю

Можливі результати програми

У разі успішного виконання програми лікування та реабілітації ветеран звільняється від відповідальності або покарання значно зменшується. У такому випадку суспільство також виграє, адже отримує активного, продуктивного, економічно вигідного члена громади. Імовірність вчинення повторного проступку зменшується дуже суттєво.

У разі порушення умов програми або відмови від участі в ній, справа ветерана повертається до судового розгляду у звичайному порядку.

Враховуючи реальну ситуацію в Україні та пріоритезацію інтересів суспільства, надзвичайно вагомим є захист прав людей, які стоять на сторожі життєздатності та безпеки країни. Для України на цьому етапі її розвитку та функціонування важливо забезпечити фінансову та правову ефективність, а судово-реабілітаційна програма для ветеранів покриває обидва ці запити.