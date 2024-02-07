Вірменія зближується з Францією та Індією

Вірменський прем'єр-міністр публічно дав чітке розуміння того, що Єреван детально розглядає дві речі.

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По-перше, Вірменія вже офіційно не сприймає Росію як надійного партнера в питаннях безпеки і військової співпраці.

Зіграли свою роль зрадницька політика Кремля щодо Нагірного Карабаху, а також невиконання замовлень з постачання військового обладнання російського виробництва на потреби вірменських збройних сил на основі раніше укладених контрактів, попри те, що кошти були перераховані завчасно.

Відтепер Вірменія визначила пріоритетом зближення в безпекових питаннях з Францією та Індією. Пашинян розраховує отримати достатню кількість військової техніки від нових партнерів, а також сподівається на досягнення більш комплексних домовленостей на кшталт того, що реалізувала Україна з Великою Британією.

Для Франції конструктивні відносини з Вірменією – це не тільки послідовна зовнішня політика, але й можливість "помститися" Росії за нахабні дії в традиційній сфері французького геополітичного "інтересу" – країнах Африки.

У цьому ключі інтереси Парижу і Єревану збігаються і грають проти Москви.

Кремль остаточно втрачає союзника

По-друге, Пашинян вже не ухиляється від ідеї виходу з ОДКБ. Незабаром ця ініціатива стане не тільки елементом політичного тиску на Росію, але й повноцінним рішенням, затвердженим вірменськими органами державної влади. Вірменія вийде з ОДКБ, давши старт для розпаду проросійського об'єднання, і це лише питання часу.

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Отож розрив між Вірменією та Росією збільшуватиметься і надалі. Кремль остаточно втрачає свого традиційного союзника в так званому пострадянському просторі.

Біжучи за недосяжними й примарними глобальними імперіалістичними цілями, Росія безповоротно послаблює свій вплив на регіональному рівні. Україні варто використати вказану ситуацію у власних інтересах, й тоді у найближчій перспективі будуть створені можливості для формування проукраїнської коаліції навіть в традиційній орбіті контролю Росії.