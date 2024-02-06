Республіканцями керує лише одне бажання

Законопроєкт на 118 мільярдів доларів передбачає 20 мільярдів доларів на подолання імміграційної кризи на кордоні та 60 мільярдів на допомогу Україні.

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На своїй платформі Truth Social 45-й президент США назвав законопроєкт "жахливим" і сказав, що це "бажання смерті для Республіканської партії". Його підтримав спікер Конгресу Майк Джонсон, який впевнений, що "цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент". Він пообіцяв що "якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, то буде мертвий після прибуття".

Республіканці виявилися не настільки принциповими, як вони самі про себе казали. Зараз більшістю з них керує бажання сподобатися фавориту республіканських праймеріз і (якщо не буде заборони суду) майбутньому кандидату від партії на виборах президента. Вони не хочуть його дражнити, сподіваючись на майбутню підтримку з його боку їхніх кампаній та інших віддяк.

Трамп, який будує свою кампанію на захисті США від нашестя мігрантів, вчепився в цей законопроєкт і Джо Байдена, переслідуючи кілька цілей. Одна з них – не дати чинному президенту США перемогти "на полі" Трампа.

Ніхто (за його логікою) не може запропонувати вирішення міграційної кризи краще за нього. Не важливо що саме пропонують, наскільки помірковані та правильні ці пропозиції. Важливо, що тільки Трамп має монополію на нього "Або буде так, як я сказав, або ніяк".

Трамп хоче захистити США ціною України

Інша ціль Трампа – це досягнення порозуміння з Росією. Тут проглядається бажання здійснити кілька ходів. Блокування ініціативи Байдена веде до відсутності допомоги Україні. Як результат – послаблення темпів, кількості зброї та виникнення загрози у соціально-політичних настроях в країні. Я про бюджет, а не про бунт. Послаблення України – це посилення Росії.

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Судячи з усього, в цьому і полягає підступний план Трампа про завершення війни за добу: перекрити джерела фінансування, що в його перспективі має призвести до нашої поразки.

Можливо, Трамп навіть пояснює собі та оточенню, що діє в американських інтересах. Захисту США від Росії він хоче досягнути ціною України. Мовляв, хай росіяни забирають собі Київ, але якщо це буде гарантією не нападу на США та їхні інтереси, не нападу на країни ЄС і НАТО, то хай так і буде.

Не варто також забувати про ставлення Трампа до України під час його першої каденції. Розмова та контакти з українським президентом довели його до імпічменту. А таке навряд чи забувається. Ось такою видається логіка. Хибна та невигідна нам з усіх боків.