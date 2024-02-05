Вини України в цьому немає

Допомога бюджету зменшилась і тепер складає майже 8 мільярдів доларів проти майже 12 мільярдів доларів, тобто зменшилась на 4 мільярди доларів.

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Це 10% від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. Прийняття цього пакету було б позитивною новиною для України. Чи проголосують за нього? Не факт.

Дональд Трамп саботує і цей законопроєкт, а тому провести його через дві палати у США буде дуже важко. Джонсон з палати представників так і не став Джонсонюком і слідує чітко у фарватері Дональда Трампа, тобто його політичних інтересів.

Чи є в цьому вина України та наших проблем із корупцією і політичними гойдалками? Ні. Це виключно результат політики й політиканства у США напередодні виборів президента. Щоб не робила Україна, ми б не могли вплинути на це.

Чому Трамп проти? Просто тому, що йому не треба вирішення проблеми міграції до президентських виборів у листопаді. Бо це його головна зброя проти Джо Байдена. Тим більше, що ця проблема хвилює багатьох американців. На тлі чудової економічної динаміки в США, де чекали рецесію, а вийшло сильне економічне зростання і найбільший приріст робочих місць за історію, втрачати такий козир для опортуніста Трампа було б недоречно.

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Чи вдасться відв'язати допомогу України від проблеми міграції? Будемо на це сподіватись. Це збільшить шанси того, що Трамп врешті перестане саботувати допомогу Україні.

Не всі процеси у світі пов'язані з Україною

Ситуація з американською допомогою тотожна ситуації з інвестиціями в Україну під час війни. Їх не буде. Чи впливає на це корупція? Ні. Просто тому, що неважливо, є корупція чи нема у тій країні, в як ви й так не інвестуєте через війну. Закінчиться війна, корупція знову буде на всіх радарах, як і відсутність верховенства права.

Поки що це вторинне як для зовнішніх інвесторів, так і для українського бізнесу, який відчуває більший тиск силовиків, але у всіх опитуваннях зазначає, що головними проблемами є питання безпеки, відсутності робочих рук, а вже потім, на останньому місці, корупція.

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Так само і з американською допомогою. Не важливо, що відбувається в Україні, бо для американських політиків їхні вибори значно важливіші. Ми можемо вважати це не справедливим, але це наші проблеми.

Чи означає це, що з корупцією не треба боротися? Звісно, що ні. Треба. Просто не всі процеси у світі пов'язані з Україною. Навіть якщо вони на нас впливають. Не для всіх у світі Україна є центром всесвіту.

Що залишається Україні? Робити те, що треба. Не робити дурниць і нарешті відмовитись від популізму, які можуть ускладнити наше становище. Останнє, на жаль, видається фантастичним. Серед дурниць та популізму ми досі в лідерах.