У лотерейного пулу агонія

Що ж відбувається насправді? Данило Гетманцев мститься КРАІЛ за те, що протягом 3 років йому не вдалось легалізувати чорні та сірі схеми лотерейників, які не хотіли платити за жодні ліцензії, але хотіли займатися 5 видами діяльності з організації азартних ігор, що вони насправді і роблять.

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Заходь на будь-яку заправну станцію і там грай-вигравай, тут тобі й лотерея "Забава", і пішло-поїхало. До речі, сьогодні лотереї жодним чином не обмежені законодавством й у сфері реклами.

Цю сіру схему не вдалося проштовхнути в ліцензійних умовах. Багато разів безпосередньо пан Гетманцев збивав, зокрема, реалізацію податкової реформи для сфери гемблінгу, брався штормити ринок. За неформальними вказівками зверху влаштовувалися податкові атаки на гральний бізнес.

Це все робилося задля знищення індустрії, щоб показати президенту України, що начебто реформа не вдалась, тому все треба повернути в чорні руки лотерейників. Це не спрацювало, тому зараз у лотерейного пулу на чолі з Гетманцевим – агонія.

У Мінцифри є своя політична амбіція організовувати та адмініструвати все привабливе та позитивне, що є в державі, і гемблінг – не виняток. Тож у такий спосіб, через "благу" риторику реформування сфери, вони намагаються перепідпорядкувати ринок під інтереси окремих учасників. Цьому надають "благодійний вид" – інформатизація процесів, прибирання корупційних чинників тощо.

Так, у КРАІЛ був один корупційний скандал, і всі правоохоронні органи відпрацювали його. Більше скандалів не було. У цього державного органу високі показники з антикорупційної діяльності. Минулого року КРАІЛ посіла шосту позицію серед великої кількості державних органів саме за показником ефективності з антикорупційної діяльності. Тому, з якою корупцією будуть боротися – незрозуміло.

Комісію хочуть реорганізувати в агентство

Ще одна маніпуляція – під гучними гаслами про ліквідацію КРАІЛ насправді йдеться про реорганізацію цього державного органу в агентство. Тобто, попри політичну зацікавленість, все одно дуже важко сперечатися з фактом, що ефективний орган важко ліквідувати повністю. Тому намагаються перетворити КРАІЛ на агентство для ручного контролю і для просування своїх якихось інтересів, тоді як державницький інтерес ставлять на друге місце.

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Бо як агентство реалізовуватиме, наприклад, запровадження Державної системи онлайн-моніторингу? Як буде адмініструвати цей процес? Як агентство боротиметься з нелегалами? Адже лише автоматична програма не зможе виконувати той обсяг робіт, який зазначено безпосередньо за функціоналом Комісії. Як автоматична програма здійснюватиме нагляд і контроль за різними процесами у сфері азартних ігор? Ці питання у законопроєкті залишаються відкритими.

Як Гетманцев і Ко завадили інвестиціям з ОАЕ

А тепер вишенька на торті. Що насправді зробили Гетманцев і Ко? Вони вбили інвестицію компанії з ОАЕ, вчергове атакувавши КРАІЛ та індустрію. А вбили вони, за інсайдерськими даними, купівлю готелів "Козацький" та "Україна" компаніями з ОАЕ, й у такий спосіб перекрили інвестування на мільярди гривень в Україну під час війни.

Тут мовиться не лише про купівлю готелю, а про створення в новому п'ятизірковому готелі казино і про розвиток індустрії з погляду кількості гральних закладів, які могли б бути привабливими для гравців, особливо в післявоєнний період. Це була б справжня світова якість безпосередньо на ринку гемблінгу, а не лише на ринку готелів. Тому "браво" політичним амбіціям і вузькоегоїстичним цілям вищезазначених осіб.

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Треба розуміти, що питання не лише в КРАІЛ, а і в логіці державного управління. Коли ви атакуєте ефективний державний орган, страждає насамперед держава. Тож, буде цікаво подивитись, як Гетманцев і Ко зможуть повернути інтерес до України в іноземних інвесторів.

Але якщо відверто казати, то у цієї компанії немає жодного інтересу, щоб в Україну заходили інвестиції. Їхня мета – повернути сірий та чорний ринок і не платити ні ліцензій, ні податків.

Тому треба продовжувати боротьбу за легальний ринок азартних ігор, який, як би не критикували, але крок за кроком вбиває корупційність у цій сфері, яка створювалась протягом десятиліть.