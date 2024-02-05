У лотерейного пула агония

Что же происходит на самом деле? Даниил Гетманцев мстит КРАИЛ за то, что в течение 3 лет ему не удалось легализовать черные и серые схемы лотерейщиков, которые не хотели платить ни за какие лицензии, но хотели заниматься 5 видами деятельности по организации азартных игр, что они на самом деле и делают.

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Заходи на любую заправочную станцию и там играй-выигрывай, тут тебе и лотерея "Забава", и пошло-поехало. Кстати, сегодня лотереи никоим образом не ограничены законодательством и в сфере рекламы.

Эту серую схему не удалось протолкнуть в лицензионных условиях. Много раз непосредственно господин Гетманцев сбивал, в частности, реализацию налоговой реформы для сферы гемблинга, брался штормить рынок. По неформальным указаниям сверху устраивались налоговые атаки на игорный бизнес.

Это все делалось для уничтожения индустрии, чтобы показать президенту Украины, что реформа не будто бы удалась, поэтому все надо вернуть в черные руки лотерейщиков. Это не сработало, поэтому сейчас у лотерейного пула во главе с Гетманцевым – агония.

У Минцифры есть своя политическая амбиция организовывать и администрировать все привлекательное и положительное, что есть в государстве, и гемблинг – не исключение. Поэтому таким образом, через "благую" риторику реформирования сферы, они пытаются переподчинить рынок под интересы отдельных участников. Этому придают "благотворительный вид" – информатизация процессов, уборка коррупционных факторов и тому подобное.

Так, в КРАИЛ был один коррупционный скандал, и все правоохранительные органы отработали его. Больше скандалов не было. У этого государственного органа высокие показатели по антикоррупционной деятельности. В прошлом году КРАИЛ заняла шестую позицию среди большого количества государственных органов именно по показателю эффективности по антикоррупционной деятельности. Поэтому, с какой коррупцией будут бороться – непонятно.

Комиссию хотят реорганизовать в агентство

Еще одна манипуляция – под громкими лозунгами о ликвидации КРАИЛ на самом деле речь идет о реорганизации этого государственного органа в агентство. То есть, несмотря на политическую заинтересованность, все равно очень трудно спорить с фактом, что эффективный орган трудно ликвидировать полностью. Поэтому пытаются превратить КРАИЛ в агентство для ручного контроля и для продвижения своих каких-то интересов, тогда как государственный интерес ставят на второе место.

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Потому что как агентство будет реализовывать, например, введение Государственной системы онлайн-мониторинга? Как будет администрировать этот процесс? Как агентство будет бороться с нелегалами? Ведь только автоматическая программа не сможет выполнять тот объем работ, который указан непосредственно по функционалу Комиссии. Как автоматическая программа будет осуществлять надзор и контроль за различными процессами в сфере азартных игр? Эти вопросы в законопроекте остаются открытыми.

Как Гетманцев и Ко помешали инвестициям из ОАЭ

А теперь вишенка на торте. Что на самом деле сделали Гетманцев и Ко. Они убили инвестицию компании из ОАЭ, в очередной раз атаковав КРАИЛ и индустрию. А убили они, по инсайдерским данным, покупку отелей "Казацкий" и "Украина" компаниями из ОАЭ, и таким образом перекрыли инвестирование на миллиарды гривен в Украину во время войны.

Здесь говорится не только о покупке отеля, но и о создании в новом пятизвездочном отеле казино и развитии индустрии с точки зрения количества игорных заведений, которые могли бы быть привлекательными для игроков, особенно в послевоенный период. Это было бы настоящее мировое качество непосредственно на рынке гемблинга, а не только на рынке отелей. Поэтому "браво" политическим амбициям и узкоэгоистическим целям вышеупомянутых лиц.

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Надо понимать, что вопрос не только в КРАИЛ, а и в логике государственного управления. Когда вы атакуете эффективный государственный орган, страдает прежде всего государство. Поэтому, будет интересно посмотреть, как Гетманцев и Ко смогут вернуть интерес к Украине у иностранных инвесторов.

Но если откровенно говорить, то у этой компании нет никакого интереса, чтобы в Украину заходили инвестиции. Их цель – вернуть серый и черный рынок и не платить ни лицензий, ни налогов.

Поэтому надо продолжать борьбу за легальный рынок азартных игр, который, как бы ни критиковали, но шаг за шагом убивает коррупционность в этой сфере, которая создавалась в течение десятилетий.