Остатки ЧВК “Вагнера”, завязаны на сине повара и подчинены руководителю “Росгвардии”, остаются в Африке. Но с новыми контрактами, похоже начинается процесс "разложения яиц в разные корзины". Предполагаю, что вагнеровцев в Африке будут дробить.

Читайте также Самая популярная профессия – повар: почему Украину ждет кадровый голод

Россия собралась строить АЭС в Буркина-Фасо

В чем суть? В Буркина-Фасо заехала новая российская структура под названием "Африканский корпус". Название вас не должно смущать. Да, Гитлер создавал "Африканский корпус" во время Второй мировой войны, параллели очевидны. Но ведь Кремль "борется с фашизмом".

Первые специалисты от "АК" появились в Буркина-Фасо в ноябре. Но это было малое количество и в их задачи, вероятно, входила оценка объема предстоящих работ.

Массовый заезд состоялся 22 – 23 января 2024 года. Кстати, именно специалисты "Африканского корпуса" сопровождали делегации инженеров "Росатома" в их визитах в эту страну.

В Буркина-Фасо "Росатом" хочет построить АЭС. Это важная активность Кремля, поскольку она позволяет:

1) спокойно проводить геологоразведку в процессе выбора площадки. Естественно, параллельно оценивая потенциал месторождений полезных ископаемых, крайне необходимых России;

2) играть на "антиколониализм". Крупный инфраструктурный проект резко контрастирует с методами работы Франции и других европейских государств, которые предпочитали добывать ресурсы и не заморачиваться с инвестициями в инфраструктуру. Поэтому здесь говорится не о прямой экономической выгоде от АЭС, а о политическом сигнале целому ряду региональных государств;

Заметьте Когда россияне могут побить рекорд выпущенных "Шахедов" по Украине

3) привязать регион к России. Ведь на АЭС будет российский персонал (местного просто нет), инфраструктура передачи и распределения энергии тоже будет российская (местной сети тоже нет);

4) поставить в зависимость европейские добывающие компании. Если АЭС заработает, они будут покупать электроэнергию у россиян. Альтернатива – собственные генераторы (как сегодня), что значительно дороже;

5) сыграть в конкуренцию с Китаем. АЭС ставит крест на большом китайском проекте строительства ЛЭП из ЮАР.

Поэтому Буркина-Фасо является одним из ключевых государств в политике Кремля на ближайшее время. "Башня Кремля", получившая силовую составляющую, резко усиливает свои позиции во внутриполитических раскладках.

Россия собралась защищать выгодную для себя власть в Буркина-Фасо

Пока Виктор Золотов с остатками "Вагнера" остается в стороне. Что логично, учитывая резкое усиление его фигуры – конкуренты сработали на сдерживание. Кураторство процессом, вероятно, в ГУ генштаба.

А вот с исполнителями и организационной формой "Африканского корпуса" стоит разобраться. Там торчат уши Сергея Кириенко, который не слишком стремится помочь Игорю Сечину восстановить свое влияние (напомню, что Сечин был партнером Пригожина-старшего во многих африканских проектах). Возможно, еще кого-то. Ситуация прояснится, думаю, уже в ближайшие месяцы.

Интересно Экономический прагматизм и единство в сфере безопасности: как Туск будет строить отношения с Украиной

Пока что в Буркина-Фасо доставили первые 100 человек и легкую технику. Заявлено о намерении охранять "первых лиц государства" и российские активы в этой стране. Но, с охраной "первых лиц" смешно. Напомню, что в 2022 году в стране произошли сразу два военных переворота. В результате последнего "президентом" стал капитан Ибрагим Траоре. Не генерал, а лишь командир спецподразделения "Кобра" местных вооруженных сил.

Эта персона, вероятно, выгодна Кремлю и появление "Африканского корпуса" призвано, в частности не допустить новых этапов передела власти.