Как на самом деле россияне достигают рекордов по атакам

В этом подсчете я не учитываю атаку, которая была с 31 декабря на 1 января (90 дронов-камикадзе). Ее я рассматриваю как атаку, начавшуюся в конце декабря 2023 года, то есть спланированную и подготовленную именно на декабрь.

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Но даже если и учитывать эти 90 Shahed-131/136, то показатель составит 364 единицы за месяц. Это все равно значительно меньше рекорда декабря 2023 года, когда россияне использовали 625 дронов, без учета тех же 90.

Напомню, что до рекордного декабря максимальные показатели налетов в 2023 году были в сентябре (504) и мае (406). В то же время в октябре было 285 налетов, в ноябре – 369. В летний период, в июне – 201, в июле – 250, в августе – 187. С января по апрель 2023 года налеты Shahed-131/136 в месяц составляли менее 100 единиц.

Январь 2024 года показал, что Россия не имеет единого, пропорционального боекомплекта для систематизации налетов и выведения стабильного графика налетов Shahed-131/136. Россия имеет острую зависимость от поставок из Ирана и его производственных возможностей, которые хоть и выросли за последние полтора года, но их все равно не хватает, чтобы обеспечить потребности оккупантов по системным налетам по Украине.

Каждый рекордный показатель налетов дронов-камикадзе достигается с помощью снижения интенсивности ударов в течение предыдущих месяцев.

Другими словами, к декабрю 2023 года россияне готовились заранее, накапливая БК. А в январе 2024 года чистый показатель налетов оказался ниже чем в октябре или ноябре.

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Контрабанда устанавливает потолок для Ирана

И все же. Это не означает, что Иран не имеет возможности наращивать производство. Эти мощности у Исламской Республики есть, и они намного больше, чем у самой России. Поэтому не исключено, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Но даже у этого производства есть потолок. У Ирана это предел контрабандных поставок.

Контрабанда помогает обходить санкции, но она не заменяет потенциала свободного импорта. А потому даже у Ирана возможности наращивания производства Shahed-131/136 не безграничны.

Не исключено, что следующим рекордным месяцем по налетам Shahed-131/136 может стать май. Это обусловлено сроками и возможностями накопления максимального БК для такого показателя, а также целой очередью фетишдат для россиян, а именно – 1 мая, 2 мая (особая угроза для Одессы), 9 мая.