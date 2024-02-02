Як насправді росіяни досягають рекордів по атаках

У цьому підрахунку я не враховую атаку, яка була з 31 грудня на 1 січня (90 дронів-камікадзе). Її я розглядаю як атаку, що почалася наприкінці грудня 2023 року, тобто сплановану і підготовлену саме на грудень.

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Та навіть якщо й враховувати ці 90 Shahed-131/136, то показник складе 364 одиниці за місяць. Це все одно значно менше за рекорд грудня 2023 року, коли росіяни використали 625 дронів, без урахування тих же 90.

Нагадаю, що до рекордного грудня максимальні показники нальотів у 2023 році були у вересні (504) та травні (406). Водночас у жовтні було 285 нальотів, у листопаді – 369. У літній період, у червні – 201, у липні – 250, у серпні – 187. З січня по квітень 2023 року нальоти Shahed-131/136 на місяць становили менше ніж 100 одиниць.

Січень 2024 року показав, що Росія не має єдиного, пропорційного боєкомплекту для систематизації нальотів і виведення стабільного графіка нальотів Shahed-131/136. Росія має гостру залежність від поставок з Ірану та його виробничих можливостей, які хоч і зросли за останні півтора року, але їх все одно не вистачає, щоб забезпечити потреби окупантів по системних нальотах по Україні.

Кожен рекордний показник нальотів дронів-камікадзе досягається за допомогою зниження інтенсивності ударів протягом попередніх місяців.

Іншими словами, до грудня 2023 року росіяни готувалися заздалегідь, накопичуючи БК. А в січні 2024 року чистий показник нальотів виявився нижчим ніж у жовтні чи листопаді.

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Контрабанда встановлює стелю для Ірану

І все ж. Це не означає, що Іран не має можливості нарощувати виробництво. Ці потужності в Ісламської Республіки є, і вони набагато більші, ніж у самої Росії. Тому не виключено, що протягом 2024 року Іран зможе вийти на показники виробництва від 600 до 800 Shahed-131/136 на місяць. Але навіть у цього виробництва є стеля. В Ірану це межа контрабандних поставок.

Контрабанда допомагає обходити санкції, але вона не заміняє потенціалу вільного імпорту. А тому навіть в Ірану можливості нарощування виробництва Shahed-131/136 не безмежні.

Не виключено, що наступним рекордним місяцем за нальотами Shahed-131/136 може стати травень. Це обумовлено термінами та можливостями накопичення максимального БК для такого показника, а також цілою чергою фетишдат для росіян, а саме – 1 травня, 2 травня (особлива загроза для Одеси), 9 травня.