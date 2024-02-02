Польща не змінить свій підхід кардинально

Якщо у випадку Угорщини і Словаччини ключові мотиви української сторони й контури потенційних домовленостей були зрозумілі, а очікування стримані, то у випадку приїзду польського прем'єра ставилися амбітні цілі "перезавантажити" відносин і повернутись до всеосяжного стратегічного партнерства.

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На перший погляд, зустріч стала успішною і сторони поставили перед собою масштабні плани, однак чи все настільки "безхмарно" у польсько-українському майбутньому?

В експертно-політичних колах Польщі побутує більш стриманий погляд на результати поїздки.

З погляду польського уряду, двосторонні відносини матимуть три виміри, кожен з яких відрізнятиметься за значенням, рівнем поступливості й пріоритетності для польської сторони:

безпека та міжнародна політика;

економічні питання;

історична політика.

Політика безпеки в широкому розумінні є найширшою та найперспективнішою сферою побудови тривалих відносин між Польщею та Україною. Цей напрямок включає не лише питання та заходи щодо поточної допомоги Україні у боротьбі з Росією, а й питання майбутніх гарантій безпеки, інтеграції оборонних доктрин, кооперації збройових галузей та підтримки України в процесах інтеграції до структур ЄС.

Українські справи будуть у списку першочергових для нової влади, але слід пам'ятати, що пріоритетне значення для уряду Дональда Туска стане відновлення позиції й розвиток відносин на рівні ЄС.

Туск не має негативного багажу у відносинах з Україною та критично відгукувався про торгову війну, яка була розпочата його попередниками щодо України у другій половині 2023 року. Проте не треба завищувати очікування чи мислити про миттєву кардинальну зміну підходів офіційної Варшави, чого очікує багато представників української експертної спільноти.

Критично важливим у розумінні майбутньої позиції Польщі щодо України є прийняття "політичного світогляду" Туска, який визначатиме його подальшу стратегію. Навіть якщо уряд готовий зміни курс на 180 градусів і скасувати усі реформи попередників на внутрішній арені, це означає аналогічні дії на міжнародній.

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В української сторони небагато підстав вважати, що польська влада "капітулює" перед сподіваннями офіційного Києва та піде на усі поступки всупереч інтересам власних фермерів і перевізників.

Попри повну підтримку в питаннях безпеки, політики й протидії російській агресії, у сфері економіки Туск виступатиме з прагматичних і жорстких позицій, що й надалі буде створювати труднощі для врегулювання проблемних питань експорту агропродукції й роботи ринку перевізників.

Результати візиту Туска у Київ

Аналізуючи заяви Туска під час його візиту до Києва та обговорення в політичному таборі "Громадянської платформи" після його повернення, варто виокремити 5 окремих блоків.

1. Політична підтримка

Новий уряд підтримуватиме прагнення України приєднатися як до ЄС, так і до НАТО. Подібний підхід відповідає інтересам Польщі та індивідуальним переконанням більшості представників чинного уряду.

Україна може розраховувати на надійного союзника, однак слід пам'ятати: Туск зробив те, що від нього очікували. Інтеграція України в ЄС і НАТО не залежить виключно від Польщі, тому польський прем'єр-міністр не бере на себе якісь особливі зобов'язання.

На жаль, на шляху європейської інтеграції українській стороні доведеться узгодити багато економічних питань. Однак вже зараз Польща гратиме помітну роль у функціонуванні "проукраїнської коаліції" у Європі, особливо у сфері боротьби з російською окупацією.

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Крім того, Туск уже зробив важливий політичний жест, підтримавши приєднання Польщі до безпекової декларації країн G7. Значить не за горами ще один важливий документ (за прикладом підписаного з Великою Британією).

2. Кооперація збройових галузей

Туск заявив, що Польща може надати пакет озброєнь коштом польської позики. Крім зазначеної на пресконференції інформації про виробництво боєприпасів, можливі поставки, БТР "Росомак" і систем на його шасі, гаубиць "Краб", різних типів безпілотних літальних апаратів і гвинтівок "ГРОТ".

Проте не менш цікавім і взаємовигідним напрямком співпраці може стати виконання на польських підприємствах замовлень, які відповідають конкретним потребам української армії.

У Польщі є безпечні фабрики та промислові об'єкти, які мають досвід роботи з обладнанням, яке походить від радянської технічної думки та технічної думки НАТО. Польські компанії зацікавлені в розвитку української продукції, забезпеченні безпечних промислових потужностей і технічної підтримки. У перелік потенційних товарів, які цікавлять польську сторону, входять:

ПЗРК "Корсар" і "Стугна",

ракетний комплекс "Вільха",

протикорабельна ракета "Нептун" тощо.

Завдяки конструктивній позиції Варшави й Києва з'явилась чудова можливість для суттєвого посилення обороноздатності армій обох країн.

3. Призначення Павела Коваля Уповноваженим у справах відбудови України.

Попри значний досвід і фаховість Павела Коваля в українській проблематиці, він не виступає профільним експертом в економічних питаннях. Зважаючи на його професіоналізм і менеджерський хист, можна очікувати, що він сформує ефективну команду, яка безпосередньо виконуватиме технічні завдання, відкриваючи нові можливості для польсько-української співпраці.

Функціонал політика полягатиме у "згладжуванні кутів" в питаннях двосторонньої взаємодії, щоб "розвантажити" міністра закордонних справ Радослава Сікорського та самого Туска.

4. Ексгумація жертв "Волинської трагедії"

Питання ексгумації було порушене Туском навмисне як спосіб перевірити щирість намірів української сторони щодо подальшої співпраці. Під час першої каденції Туска важкі історичні теми в польсько-українських відносинах він порушував рідко, щоб не псувати стосунки політичними чи економічними питаннями, за що неодноразово зазнавав нападок з боку опонентів на польській політичній сцені.

Історична політика між Польщею та Україною в цей період була більше сферою діяльності тодішніх президентів Польщі, спочатку Леха Качинського, а пізніше Броніслава Коморовського.

Проте наразі оточення польського прем'єр-міністра розраховувало на позитивну практичну ініціативу з української сторони. Попри це були отримані лише подальші запевнення. Тож наразі Україна втратила можливість зробити серйозний крок на зустріч Туску, який він зміг би використати як "значну перемогу" на внутрішній політичній арені.

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5. Питання інфраструктури

Заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на спільній пресконференції не дали очікуваного ефекту на польську сторону, попри візуально позитивні враження. Пропозиції щодо спільних проєктів, безперечно, детально аналізуватимуться у відповідних міністерствах, однак наразі вони не викликали спалаху ентузіазму у Польщі, завдяки якому візит можна було б вважати винятковим успіхом.

В лавах "Громадянської платформи" вважають, що набагато цікавішими для них були б заяви про участь польських підприємств у приватизаційних процесах в Україні (особливо у сфері енергетики та теплоінфраструктури).

Натомість навколо ідеї з будівництвом автобану українською територією можуть виникнути проблеми з готовністю польського бізнесу інвестувати у вказаний проєкт, особливо коли тривають суперечки між перевізниками. Також багато сумнівів щодо готовності Польщі до відкриття ще 4 пунктів пропуску.

Обом країнам необхідні детальніші підходити до формування програм інфраструктурної співпраці. Конструктивним форматом може стати створення спеціалізованої міжвідомчої комісії.

Підбиваючи підсумки, можна відзначити, що в оцінках польської сторони візит Туска вважається помірковано успішним. Однак не слід вважати, що відкриття нової сторінки в польсько-українських відносинах залишать у минулому усі нагальні проблеми. Доведеться йти на компроміси й долати суттєві суперечності. Якщо у сфері політико-безпекової складової Туск виступатиме надійним союзником, то в економічних питаннях українське керівництво ще не раз відчуватиме на собі наслідки прагматичного курсу Варшави.