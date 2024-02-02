Для цього воно прагне найближчим часом взяти під контроль район Новомихайлівки та створити умови для подальшого просування своїх підрозділів у бік Костянтинівки й Парасковіївки.

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Ворог активізувався біля Мар'їнки

Після заняття противником району Мар'їнки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку завдяки підключенню до наступальних дій у бік Побєди та Новомихайлівки додаткових сил й засобів зі складу своєї, так званої "Мар'їнської групи". На цьому етапі противник здійснює атакувальні та штурмові дії у цьому районі по наступних напрямках:

1) Мар'їнка – Побєда, по обох боках дороги 00532. Там діють передові підрозділи 255-го мотострілецького полку 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії. Очевидно, перед ними стоїть завдання – пробитися у Побєду, й далі, діючи у південно-західному напрямку, вийти до рубежу по річці Сухі Яли, в районі Костянтинівки.

2) На напрямку Олександрівка – Новомихайлівка та Луганське – Новомихайлівка діють підрозділи 33-го МСП тієї ж самої 20-ї МСД противника, які підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання – пробитися до східної та північно-східної околиці Новомихайлівки.

3) На напрямках Сигнальне – Новомихайлівка та Степне – Новомихайлівка діють підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу. Вони підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ.

Тож на цьому етапі проти Вугледарського виступу ЗСУ тільки у північній та центральній його частинах противник вже залучив угрупування військ, яке складається щонайменше з:

3-х мотострілецьких полків;

1 мотострілецької бригади;

1 окремої бригади морської піхоти (без одного батальйону).

При цьому, росіяни мають у резерві на цьому напрямку ще один МСП ТрВ (ймовірно – 1135-й) та щонайменше 2 окремих батальйони.

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Артилерійську підтримку цьому угрупуванню, окрім штатних артилерійських підрозділів полків та бригад, забезпечують ще щонайменше 312-й реактивний артилерійський дивізіон на РСЗВ 9К51 "Град", а також зведена артилерійська тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії 68-го АК на 152-міліметрових САУ 2С5 "Гіацинт-С" та на 152-міліметрових гарматах 2А36 "Гіацинт-Б".

Очевидно, що зараз напрямок щодо Вугледарського виступу є "допоміжним" для російського командування, допоки воно намагається штурмувати Авдіївський район оборони ЗСУ. Навіть ворожа "Мар'їнська група", яка складається переважно з частин 150-ї мотострілецької дивізії противника, а також 5-ї ОМСБр 1-го АК діє головними силами не у бік Побєди чи Новомихайлівки, що було б цілком логічно, а по напрямках Мар'їнка – Георгіївка та Мар'їнка – Красногорівка. Тобто вони забираються трохи північніше, ближче до південного фасу Авдіївського району оборони.

Але все це може дуже швидко помінятися. Головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід від Волновахи додаткових частин та з'єднань противника. Ось тоді противник точно почне розвертати з району Мар'їнки 150-у МСД на південь.

Російські підрозділи з УВ "Брянськ" та "Курськ" недоукомплектовані

А тепер поговорімо трохи про угрупування військ противника, які розгорнуті у Брянській та Курській областях Росії. Отже, УВ "Брянск" має у своєму складі:

батальйонів – 15, з них 2 мотострілецьких й танкових, 6 парашутно-десантних та 7 стрілецьких;

дивізіонів польової артилерії – 1;

батарей ПА та реактивних систем залпового вогню – 9, з них 3 самохідні артилерійські, 5 гаубичні артилерійські, 1 реактивна артилерійська;

окремих вогневих взводів – 2;

зведених загонів (спеціального призначення) – 1.

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Загальна чисельність особового складу УВ "Брянськ" становить десь приблизно 8,2 – 8,3 тисячі військовослужбовців. По суті, УВ "Брянськ" являє собою 2 парашутно-десантних полки, кожний з яких посилений одним "сухопутним" батальйоном (в одному випадку – мотострілецьким, в іншому – танковим), із "додатковою" артилерією й багатьма малорухомими стрілецькими батальйонами.

Своєю чергою УВ "Курськ" має у своєму складі наступні сили й засоби:

МСП ТрВ – 2 (ймовірно, 345-й та 380-й МСП ТрВ, без одного батальйону кожний);

батальйонів – 12, з них 6 МСБ, ТБ, ПДБ та десантно-штурмових і ще 6 стрілецьких;

дивізіонів польової артилерії – 2;

батарей ПА та РСЗВ – 15, з них зведених тактичних груп (артилерійських) – 1, самохідних артилерійських – 1, гаубичних артилерійських – 5, реактивних артилерійських – 3, протитанкових артилерійських – 4, мінометних – 1.

Загальна чисельність особового складу становить приблизно до 9.3 тисячі.

Загалом обидва угрупування російських військ, розгорнутих на території Брянської та Курської областей Росії нараховують у своєму складі:

особового складу – до 17,5 – 17,6 тисячі;

танків – десь до 126 одиниць;

бойових броньованих машин разом з бронеавтомобілями – понад 260 одиниць;

артилерійських систем, калібром від 100 міліметрів, разом з мінометами – 334 одиниці;

РСЗВ – 31 одиниця.

Отож танків в них приблизно на 4 батальйони, а ББМ – приблизно на 8,5 батальйонів. Тобто значна кількість підрозділів зі складу УВ "Брянськ" та "Курськ" банально не укомплектовані штатною кількістю озброєння та військової техніки. Переважно це стосується ББМ.

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А якщо додамо до всієї цієї "краси" ще 13 стрілецьких батальйонів з "епізодичним вкрапленням" бронетехніки, а в переважній більшості взагалі без такої, то отримаємо цілком цікаву картину.

Наскільки я розумію, всі ці недоліки у складі своїх УВ Брянськ та Курськ російське командування вирішило компенсувати артилерією, угрупування якої, нараховує понад 300 стволів й 3 десятки РСЗВ.

Саме на неї покладається виконання головного призначення цих угрупувань – сковування наших сил й засобів на цих напрямках. Ну, вони його і виконують – тероризуючи наше прикордоння постійними артилерійськими обстрілами.

Припинити це можливо лише одним способом – знищенням переважної більшості артилерії противника, розгорнутої на цих напрямках. Або шляхом контрбатарейної боротьби, або з повітря. Наскільки я розумію, зараз у ЗСУ на цих напрямках для цього недостатньо сил та засобів.