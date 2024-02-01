Священне правило для членів ВРП

Одним рішенням ВРП зупинила дисциплінарну справу по судді Олексію Тандиру, тому самому, який п'яний вбив нацгвардійця. Іншим – залишила на посаді судді корупціонера Сергія Гальонкіна, розмови якого про замовні рішення зафіксувало НАБУ.

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Виявляється, доповідач по Тандиру – член ВРП Віталій Саліхов – "не встиг" за кілька місяців з часів смертельної ДТП зібрати докази, а тепер іде в відпустку. Тому справу зупинили.

Питання до членів ВРП: про що тоді були всі ці розмови про пріоритизацію справ, якщо навіть по такій резонансній справі ви ні чорта "не встигаєте"? Скільки ще має загинути наших захисників від рук п'яних потвор у мантіях, аби ви робили свою роботу?

Якщо ви думаєте, що це якийсь збіг чи випадковість – то не варто. Право їздити п'яним в очах членів ВРП, очевидно, священне.

Саме при "вирішенні питання" про нетверезих водіїв НАБУ записало голову Полтавського апеляційного суду Гальонкіна: "Ми люди нормальниє, ми ж всігда на все підем. Єслі нада допомогти, ми всігда поможем", – це реальна цитата.

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Реакція ВРП? Сувора догана і позбавлення доплат на 3 місяці. І цей "суддя" далі може керувати апеляційним судом цілої області й жити в будинку-церкві на 661 квадратний метр.

Питання до всіх: на біса нам така ВРП? Нащо тоді були всі ці перезавантаження, якщо "оновлений" орган неприкрито відмазує корупціонерів і вбивць? Питання, до речі, далеко не риторичне.

Чергового "перезавантаження" може бути мало

У 2016 році ми, як країна, прийняли рішення про те, що вибираємо для вирішення питань суддівської кар'єри модель "суддівського самоврядування", де все, чи майже все, вирішують самі судді. Впевнений – помилково.

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Якщо так піде і далі, просто черговим "перезавантаженням" ВРП все не обійдеться. Про "суддівське самоврядування" потрібно буде забути. Ймовірно – назавжди. Є цілі країни Євросоюзу, які живуть без суддівських рад – і нічого.

Якщо судді настільки відірвані від реальності і настільки плювати хотіли на країну і її громадян, то громадяни знайдуть спосіб покласти цьому край. Я лише сподіваюся, що на наступному витку все так само відбудеться в цивілізованій площині Конституції, законів і їх виконання. Але переконання у цьому в мене зовсім немає.

P.S. Рішення про зупинку по Тандиру прийняти члени ВРП Саліхов, Олексій Мельник і Сергій Бурлаков. Про залишення на посаді Гальонкіна – Інна Плахтій, Алла Котелевець, Дмитро Лук'янов і Олег Кандзюба (останні двоє були спочатку за звільнення, але пішли врешті на компроміс).