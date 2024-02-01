Священное правило для членов ВСП

Одним решением ВСП остановил дисциплинарное дело по судье Алексею Тандыру, тому самому, который пьяным убил нацгвардейца. Другим – оставил в должности судьи коррупционера Сергея Галенкина, разговоры которого о заказных решениях зафиксировало НАБУ.

Читайте также Смена фамилий не поможет: в чем корень проблемы между гражданской и военной властями

Оказывается, докладчик по Тандыру – член ВСП Виталий Салихов – "не успел" за несколько месяцев со времен смертельного ДТП собрать доказательства, а теперь уходит в отпуск. Поэтому дело остановили.

Вопрос к членам ВСП: о чем тогда были все эти разговоры о приоритизации дел, если даже по такому резонансному делу вы ни черта "не успеваете"? Сколько еще должно погибнуть наших защитников от рук пьяных уродов в мантиях, чтобы вы делали свою работу?

Если вы думаете, что это какое-то совпадение или случайность – то не стоит. Право ездить пьяным в глазах членов ВСП, очевидно, священное.

Именно при "решении вопроса" о нетрезвых водителях НАБУ записало главу Полтавского апелляционного суда Галенкина: "Мы люди нормальные, мы всегда на все пойдем. Если надо помочь, мы всегда поможем", – это реальная цитата.

Заметьте 4 вопроса к решению суда ООН по делу против России

Реакция ВСП? Строгий выговор и лишение доплат на 3 месяца. И этот "судья" дальше может руководить апелляционным судом целой области и жить в доме-церкви на 661 квадратный метр.

Вопрос ко всем: на кой черт нам такой ВСП? Зачем тогда были все эти перезагрузки, если "обновленный" орган неприкрыто отмазывает коррупционеров и убийц? Вопрос, кстати, далеко не риторический.

Очередной "перезагрузки" может быть мало

В 2016 году мы, как страна, приняли решение, что выбираем для решения вопросов судейской карьеры модель "судейского самоуправления", где все, или почти все, решают сами судьи. Уверен – ошибочно.

Рекомендуем Экспорт кокаина и беспорядка: как усиление наркокартелей в Эквадоре повлияет на Украину

Если так пойдет и дальше, просто очередной "перезагрузкой" ВСП все не обойдется. О "судейском самоуправлении" нужно будет забыть. Вероятно – навсегда. Есть целые страны Евросоюза, которые живут без судейских советов – и ничего.

Если судьи настолько оторваны от реальности и настолько плевать хотели на страну и ее граждан, то граждане найдут способ положить этому конец. Я лишь надеюсь, что на следующем витке все так же произойдет в цивилизованной плоскости Конституции, законов и их выполнения. Но убеждения в этом у меня совсем нет.

P.S. Решение об остановке по Тандыру принять члены ВСП Салихов, Алексей Мельник и Сергей Бурлаков. Об оставлении в должности Галенкина – Инна Плахтий, Алла Котелевец, Дмитрий Лукьянов и Олег Кандзюба (последние двое были сначала за увольнение, но пошли в конце концов на компромисс).