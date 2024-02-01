Корень проблемы и недоразумений

Проблема здоровых отношений между одними и другими, и как их обеспечить в условиях войны – это насущный вызов.

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Если не решить эту проблему на уровне практик поведения и взаимодействия, то не поможет смена фамилий – если такое нас действительно ждет.

Как по мне, основная проблема в том, что в воображении многих людей идеальные гражданско-военные отношения в условиях войны – это там, где политики и военные действуют в значительной автономности друг от друга. То есть невмешательство в дела друг друга при признании прерогатив каждого по своим вопросам. Это и есть корень проблемы и недоразумений.

Такая модель наоборот делает возможным тыкать друг на друга пальцами публично, апеллируя к тому, что это не сфера собственной ответственности, а задача другой стороны и недоработки другой стороны.

Как построить гармоничную коммуникацию

Для более гармоничных отношений политики должны иметь понимание военных вопросов, а армейцы учитывать более широкие политические, социальные, экономические моменты. Политики должны иметь представлении о том, что такое современная война на разных уровнях, чтобы понимать что военная стратегия – это искусство возможного и поэтому не ставить завышенную планку.

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В то же время армейцы также должны понимать что военная стратегия не делается в вакууме и есть разные расчеты политические, социальные, экономические. Часть из этих расчетов мы не контролируем в значительной степени. Только так можно наработать максимально гармоничные военно-гражданские отношения, которые будут давать сбалансированный продукт в форме военной стратегии.

Как-то так. Это если не учитывать субъективные моменты относительно тех или иных страхов.