Ситуация у границы с Беларусью стабильная

Относительно первого, как всегда, замечу – зачем? Зачем Китаю что-то везти в Беларусь, чтобы потом это отправить в Россию, если через границу с Россией это можно отправить проще и тайнее, вдали от глаз мониторинговых групп и разведки НАТО под боком.

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Относительно намерения Беларуси напасть на Украину – это как "Наша песня хороша, начинай сначала".

На сегодня на территории Беларуси нет ударной группировки, которая способна осуществить такое вторжение. Формирование такой группировки также не наблюдается.

В приграничной зоне со стороны Беларуси концентрация сил и средств выглядит следующим образом:

38-й ОДШБр в районе села Ужово и города Пинск Брестской области;

5-й ОБр специального назначения – Иваново, Брестская область и Приболовичи, Гомельская область;

350 бригада 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады – село Лельчицы, Брагин и Зябровка-2 в Гомельской области;

336 реактивная артиллерийская бригада – Зябровка;

51-й ОМБр в Гомеле.

Общая численность не превышает 1,8 тысячи личного состава.

Российский контингент представлен операторами, техническим персоналом средств ПВО, комплексов РЭБ, а также авиационной составляющей. Кроме того, на территории Беларуси остаются около 500 наемников ЧВК "Вагнера", которые принимают активное участие в подготовке белорусских военных.

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Суммарная численность боеспособной части белорусской армии, которая не превышает 15 тысяч человек, а также российский контингент в нынешнем виде не позволяют в краткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме.

Тем не менее, это не преуменьшает опасность диверсионной и террористической деятельности.