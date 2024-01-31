Райский уголок для пенсионеров становится наркохабом

Это может быть белый американский миллиардер, использующий купленные им нерегулируемые соцсети для собственной выгоды. А может быть и другой человек с миллиардами, необязательно белый, необязательно с легальным состоянием. Их объединяет способность ощущать близость момента, когда США погрузятся в решение собственных проблем. Ведь это станет очень удобным моментом не только для автократов и корпораций, но и для наркобаронов.

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Вряд ли в США произойдет гражданская война, о которой любят пофантазировать антиамериканские блоггеры. Но почти точно можно сказать, что в ближайшие годы американцы будут больше заняты внутренними вопросами и вызовами, чем внешними.

Одно из подтверждений тому – чрезвычайная активность латиноамериканской мафии. Она чувствует, что пристальный глаз Штатов потихоньку отворачивается от сканирования ее деятельности. Мало кто держит нос по ветру так пристально, как мексиканские картели и их активность в Эквадоре более чем показательна в этом смысле.

В последнее время Эквадор стал театром постоянных боевых действий между преступными группировками и полицией/военными. Взятие заложников в прямом эфире убийство кандидата в президенты, убийство прокурора, расследовавшего взятие заложников в прямом эфире, массовые ограбления госучреждений, бунты в тюрьмах и бегство из них лидеров заметных банд. Все это следствие того, что Эквадор потихоньку превратился из райского уголка для американских пенсионеров в огромный латиноамериканский наркохаб.

Во всем виноваты бананы?

Почему так произошло? Из-за его удобного расположения, коронавируса и бананов. Эквадор зажат между мировыми лидерами кокаинового аграрно-промышленного комплекса – Перу и Колумбией. Эпидемия коронавируса сильно ослабила его и без того шаткую экономику, а огромные морские мощности по экспорту бананов позволяют ему ежедневно грузить в контейнеры с бананами несколько центнеров (или даже тонн) кокаина. За несколько лет Эквадор стал государством, из которого выходит почти треть мирового кокаинового обращения.

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Интересно, что при этом локальные эквадорские банды не являются главными в цепочке регулирования наркотрафика. Огромный опыт крошивания наркоимперии и сопутствующий беспорядок экспортирован сюда в основном из Мексики.

Мексиканские картели активно сотрудничают с местными бандогруппировками, осуществляют подкуп местных чиновников и ссылают своих людей в силовые структуры. Фактически основные эквадорские банды поделены между мексиканцами, старым авторитетным картелем Синалоа и картелем нового поколения Халиско. Они между собой враждуют, вызывая на эквадорских улицах беспрецедентный уровень насилия и беспорядка (годовое количество убийств в Эквадоре за несколько лет возросло почти в семь раз).

Но картели прекрасно справляются с общей целью, то есть генерированием мощного наркотического экспорта. Мексиканские картели сделали с Эквадором то же, что когда-то с Мексикой сделали колумбийские наркокартели. Они давали местным бандам оружие и деньги, после чего поощряли их устанавливать полный контроль за территорией, путем уничтожения или подминания под себя других банд.

Обострение началось, когда вместо денег мексиканцы начали рассчитываться с бандами наркотиками. Это обусловило локальный всплеск продаж и употребления запрещенных веществ, а впоследствии породило и большую сопутствующую волну насилия.

Вряд ли эквадорские картели смогут пройти тот же путь, что и мексиканские, которые в какое-то время стали мощнее колумбийцев. Потому что мексиканцы установили контроль над путями доставки кокаина в США, а затем отодвинули колумбийцев от контроля над розничной торговлей в американских городах с помощью собственных банд в США. Так что Эквадору сейчас очень сложно.

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Новоизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа в конце прошлого года анонсировал ужесточение не только мер безопасности, но и ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Мафия среагировала на его политику и продемонстрировала, кто на самом деле управляет Эквадором: в стране началась настоящая кровавая баня. Нобоа был вынужден объявить военное положение, но пока кажется так, что преимущество в этой войне остается на стороне мафии.

Проблемы вылезают по всему миру

Можно было бы назвать это локальными проблемами далекого Эквадора, но от большого наркоэкспорта большие проблемы имеет весь мир. Двухсоткилограммовые бруски кокаина, которые то там, то здесь прибивают к берегам Австралии, плывут из Эквадора. Многотонные кокаиновые грузы в нидерландских доках – часть эквадорского экспорта. Кокаин ежедневно расплывается по миру из Эквадора в огромных контейнерах с бананами и этот поток даже не думает уменьшаться.

В одной из своих речей Джо Байден сказал, что США сегодня строят "новый порядок" в котором они станут "арсеналом демократии". Но опыт нашей войны показал, что пока выходит у Штатов не очень, без прошлого энтузиазма. Ощущая ослабление большой строгой руки, картели, мафиозные группировки и прочая сволочь от Мексики до Балкан не будет ждать, пока ситуация изменится, а будет активно вооружаться и укреплять собственные позиции.

Вам кажется, что это далеко от нас? И нас не касается? Это не так.

Внешнеполитическая слабость США считывается любым, кто желает разрушать старый мировой порядок и помешать США построить новый. Напомню, что Мексика и Эквадор находятся на разных континентах и не имеют общей сухопутной границы.

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Если какие-то мафиозные группировки из одной страны могут погрузить другую страну в кровавую внутреннюю войну, то это значит, что и террористические группировки так могут. И, конечно, так могут авторитарные режимы. И они будут так делать.

Сегодня мы зависим от помощи США, но вот такие звоночки уже достаточно настойчиво намекают нам на то, что США очень скоро станет не до нас. Проблемы уже вылезают по всему миру и их в будущем станет больше. Одни проблемы начнут накладываться на другие, и ситуация станет хуже. Поэтому самое время подумать, как мы будем действовать и откуда брать деньги, когда один из основных потоков помощи и вооружения обмелеет.

Нам нужно задуматься о планах "Б" и способности решать наши проблемы (как безопасности, так и экономические) в значительной степени собственными силами. И не в формате, который мы видим сейчас при разработке Национальной стратегии доходов или мощного сотрудничества ветвей власти при разработке новой волны мобилизации.

Надо думать и двигаться, потому что время истекает.