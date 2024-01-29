Что такое "нацизм" в российском понимании

Украинцы прекрасно знают, как все это происходит, потому что имеют собственный опыт по этому поводу.

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Мы помним, как у нас стремились доказать абсурдность обвинений в "нацизме", но вся эта активность не имела никакого смысла. "Нацизм" официальной русской риторики не касается нацизма как такового. "Нацизм" это просто довольно страшное название для определенной экзистенциальной угрозы, которой провозглашается государство или группа государств, в отношении которых у российских властей есть официальные последствия.

Зачем придумывать что-то новое, если есть огромный массив советской пропаганды, которая десятилетиями выстраивалась вокруг Второй мировой войны? Соответственно все видели фильмы о войне, читали что-то в печати, видели что-то по телевизору. Все это можно взять и актуализировать в новом политическом культе, который должен назначаться для оправдания агрессивных войн в отношении соседей.

Даже для народа глубокого потрясенного метастазами имперского мышления нужно какое-то объяснение захватнической войны за пределами "мы решили напасть на соседей, всех там убить и ограбить", потому что это звучит как-то не очень. Особенно если ты постоянно радуешься собственной богоизбранности и мессианизму. А в священных писаниях как-то не очень-то одобряют убийства и грабеж.

Поэтому "противодействие нацизма" это удобное со всех сторон официальное объяснение любой агрессивной войны, которую планирует или ведет российский захватчик.

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Есть еще один момент. Поскольку "нацизм" это "экзистенциальная угроза", то произнесение наличия этого самого нацизма у кого-то означает, что реагировать на это не просто можно, но и нужно. Как не игнорировать? Поэтому важно, что о "нацизме" в странах Балтии заговорил лично российский правитель Владимир Путин. Если об этом говорят пропагандисты на ТВ, это можно выкрутить как личное мнение, но если первое лицо – это официальная позиция.

Словом, мы видим первый этап официальной информационной подготовки к агрессии российской империи по отношению к Литве, Латвии и Эстонии. Что характерно, там тоже все поняли сразу и положили начало программе по укреплению границы.

Россия понимает, что США теряют желание кого-то защищать

Долгое время единственное, что сдерживало российского агрессора, была 5-я статья НАТО, которая должна была означать защиту со стороны США. Но США стремительно теряют всякую свободу и желание кого-то защищать и кому-то помогать входя в период политической турбулентности. Когда эта турбулентность достигнет определенного уровня, соблазн испытать Запад на прочность станет для россиян слишком серьезной.

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Что интересно, Запад до сих пор имеет все возможности остановить российского агрессора потому что до сих пор имеет потенциал, который значительно выше российского. Здесь и говорить не о чем. Но психологически они давно не готовы и не хотят сражаться. Россияне это понимают.

Понятно, что никто никакую Европу завоевывать не будет. Думаю, пока максимальные намерения россиян это "коридор" в Калининград и какие-то приграничные города. Только показать силу. Но это пока. Здесь главное продолжить разрушение мировой безопасности. Словом, иллюзий быть ни у кого не должно.