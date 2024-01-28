Параграф 1. Все проблемы от лени

Мои глаза львовянина никогда бы не увидели набора игл "Армейские" с российским бойцом, если бы не вездесущая лень.

В тот вечер она отвлекла меня от прочтения этикетки на пижаме перед стиркой, поэтому в конечном итоге после нежелательной сушки, вместо элегантного сшива появилась огромная дыра, с которой нужно было что-то делать.

В магазине я особо не рассматривал, что купил, но когда пришел домой, ужаснулся. Первый вопрос: почему не на государственном языке? Второй: Господи помилуй, но почему здесь русский камуфляж?

Та самая пижама и иглы, которые вызвали неописуемое удивление / Фото Марьяна Чупака, 24 Канал

Следует признать, что журналистская работа способна несколько искривлять восприятие реальности, поскольку каждый день ты обрабатываешь тонны информации. Поэтому чтобы полностью убедиться в том, что я не потерял здравый смысл, решил еще раз пойти в этот самый магазин в центре Львова за иглами. Однако на этот раз – с камерой.

В швейном магазине мне еще раз продали иглы с солдатом в русской форме: смотрите видео

"Я не думаю, что это российский танк", – сказала мне продавщица, и это зафиксировано на аудио. По ее словам понятно, что наборы игл с такой упаковкой были закуплены еще давно. Очевидно, маленькому магазинчику ничего не остается, как распродавать их

Однако эту довольно милую даму мне таки придется разочаровать: это российская техника, и боец – в русской военной форме. Как опытному расследователю, мне понадобилось всего 4,5 минут и VPN, чтобы найти доказательства.

Параграф 2. Поиски запретной правды

17 мая 2017 года президент Украины ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этот документ предусматривал запрет Вконтакте, Одноклассников, Яндекса и всего около 100 кремлевских веб-ресурсов, которые держали под контролем украинское интернет-пространство.

Знал бы тогдашний глава государства, с какими упреками совести мне придется использовать VPN, чтобы миновать ограничение, чтобы проверить, действительно ли это русский камуфляж, техника и вояк "второй армии мира".

Поиск по изображению показал, что "танк", нарисованный на упаковке, является действительно боевой машиной пехоты (БМП-3). Такую штуковину разработал Советский Союз в конце своего никчемного существования, а затем передал на вооружение больше всего единиц, конечно, России.



На наборе игл из львовского магазина изображена БМП-3 / Скриншот 24 Канала

"Милитарный" пишет, что после распада СССР Украине досталось от 5 до 8 таких единиц техники. Для сравнения, России досталось около 400 единиц БМП-3. Как ни странно, после полномасштабного вторжения этот арсенал неприятеля существенно сократился. К тому же Силы обороны взяли на вооружение немало бронемашин как трофейную технику.

С российским военным, который изображен на упаковочной бумаге, ситуация еще более интересная. По тому же поиску изображения в Яндексе я установил, что это гражданин враждебного государства, а именно – Александр Лымарев.



Александр Лымарев в сериале "Солдаты" и в жизни / Взято из российских СМИ

Родился он в 1983 году в Москве и в 2004-2006 годах играл в сериале "Солдаты". Именно кадр из этой пропагандистской работы попал на набор с иглами, которые я купил в львовском швейном магазине. В сети можно найти немало кадров актера в русской военной форме, однако надевать настоящие шевроны он не рвется. Очевидно, не хочет умирать.



Российский актер Лымарев в пропагандистском сериале о русской армии / Изображение с росСМИ

Как представителя юного поколения меня немного шокировало тот факт, что "Солдаты" о российских военных показывали в разное время в Украине на трех общенациональных каналах!

С облегчением я выдохнул только тогда, когда прочитал, что 5 февраля 2015 года Госкино запретило сериал для показа и просмотра на территории нашего государства. Правда, затем вызвал недоразумение тот факт, почему ограничения касаются только 13, 14, 15 и 17 сезонов. Выходит, украинские эксперты из Госкино вынуждены были смотреть 557 серий этого "шедевра", чтобы запретить 233 из них. Могу только посочувствовать их работе.

Соответствующие фильмы (в частности, сериал "Солдаты" – 24 Канал) являются идеальными образцами пропагандистского кино в самом худшем его понимании. Мы убеждены, что таким фильмам не место на наших экранах во время необъявленной войны против Украины,

– констатировал тогдашний глава Госкино, и трудно с ним не согласиться.

Сейчас в ретроспективе это выглядит так, будто Россия на протяжении десятилетий системно прививала украинцам толерантность к образу русского военного с помощью массовой культуры. "Солдаты" являются лишь одним из сериалов этого "жанра", и один из его персонажей до сих пор красуется на наборе игл, которые продают в Украине.

Параграф 4. Откуда приходит беда

Если зайти в гугл и поискать "иглы Армейские", то можно с удивлением обнаружить, что не один львовский магазин продает наборы игл с российским камуфляжем. Скажем, мое внимание привлек большой онлайн-магазин швейной техники. Я решил ему написать и узнать, откуда товар.

"Страна производитель: Китай", – лаконично ответили мне, после чего мою любознательную натуру охватила волна сомнения. Китай? Российский актер, камуфляж и Китай? Ну-ну.



Большой швейный магазин продает "те самые" наборы игл / 24 Канал

В запрещенной в Украине российской соцсети Вконтакте в разделе "Товары" можно найти множество наборов таких игл. С фейковой страницы я написал нескольким продавцам, и они мне ответили, что родом эти иглы из Московского игольного завода.

Удалось выяснить, где производят иглы с такой же упаковкой / 24 Канал

Предварительный вывод очень соблазнительный: иглы, которые продают в центре Львова, действительно изготовили в столице враждебного государства. В государстве-агрессоре, против которой мы ведем войну!

Однако это всего часть правды, поскольку есть также доказательства того, что иглы с такой упаковкой изготовляют в Китае, в частности, на заводе производителя, что называется TBY. Их я нашел таким же способом: банальным использованием гугла и общением с россиянами.

В Китае производят иглы по московскому лекалу / 24 Канал

Итак, скорее всего, украинские магазины, которые продают эти иглы, таки покупали их у Китая (по крайней мере, я бы хотел в это верить). То ли по незнанию, то ли по невнимательности – военный в русской форме их не озадачил. Именно так этот товар оказался в моих руках, а потом родился этот материал, который не был честным без последнего, следующего блока.

В то же время нельзя не упомянуть, что по состоянию на это время, январь 2024 года, Московский игольный завод напоминает развалины. С начала основания он был корпусом Колюбакинского иглового завода, а сейчас россияне жалуются, что это, огромное когда-то предприятие, не работает "на полную мощность" и не обеспечивает армию.

Легендарный Колюбакинский игольный завод. Его не разбомбили, не прилетел в него HIMARS, да и войны на территории поселка не было 79 лет. Неужели нельзя возобновить работу завода, сейчас огромная потребность фронта во всем,

– сетует гражданин враждебного государства.

Китай со своим производством является вспомогательной таблеткой для России, что позволяет ей держаться на плаву. Если бы не Поднебесная, то сидели бы оккупанты без игл, потому что даже не знали, где их изготовить.

Московский игольный завод стал руиной / Фото из российских СМИ

Только к 12 пакету санкций Европы против России, который был принят в декабре 2023 года, было подано предложение об ограничении по "игловой отрасли". Собственно, Литва предложила запретить ввоз в Россию игл, за что мы, украинцы, можем только ее поблагодарить.

Параграф 5. Я привык к выводам

Как журналист, а тем более журналист-расследователь, в конце каждого материала я привык кратко формулировать вывод из всего написанного, акцентировать на самом главном и приправлять это пафосной моралью, чтобы не оставлять читателя растерянным.

Этот, кейс, откровенно, слишком мелкий, чтобы говорить об "уголовной ответственности", "русском следе во Львове" или том, что "Китай помогает обходить агрессору санкции". Но и он слишком интересен, чтобы оставить его незамеченным – то есть мимо внимания общества.

То, что иногда кажется странно-подозрительным и является загадкой, которую интересно разгадывать, не всегда дает желаемый результат в конечном счете. "Драма" и "сенсация" – это наверняка не совсем об этом материале. Возможно, это просто о забавной и удивительной истории, которую вам, надеюсь, было любопытно читать.

Иглы с лицом в российской военной форме и БМП-3 в центре Запада Украины во время полномасштабной войны – звучит как сенсация, согласитесь!

Вместо логического вывода могу разве предложить вам ряд риторических вопросов для осмысления: сколько еще советские или русские символы будут нас преследовать, когда от них наконец-то удастся избавиться? Сколько товаров с русской айдентикой можно найти в центре Львова и в целом по Украине? В этом есть всемирный сговор или это этап, какой мы должны пережить?

Конец.