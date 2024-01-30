Как свидетельствует практика, Украина смогла постепенно адаптироваться к экономической деятельности в условиях военного времени, открывая новые перспективные направления для переориентации и развития торговых возможностей.
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Даже в условиях войны некоторые сферы остаются прибыльными
По итогам первого квартала 2023 года экспорт товаров из Украины составил 103 миллиарда долларов или 80,64% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
Сокращение наблюдалось по всем основным отраслям. Исключением стали продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция. В этих областях наоборот произошел рост. Об этом свидетельствуют данные Национального института стратегических исследований.
Основу сельскохозяйственного экспорта составляли зерновые культуры, жиры и растительные масла, семена и плоды масличных растений.
Эти группы товаров смогли сохранить свои позиции благодаря ряду мер, среди которых реализация Черноморской зерновой инициативы. Эта договоренность между ООН и Турцией с Украиной, а также с Россией о создании морских коридоров прервала блокаду украинских портов, которая длилась 5 месяцев после начала полномасштабного вторжения. Именно это решение также позволило избежать продовольственной катастрофы в самых бедных странах мира из-за нехватки зерновой продукции и резкого роста цен на нее.
Еще один важный аспект, который помог удержать объемы сельскохозяйственного экспорта в ЕС на уровне довоенных, – это решение ЕС об отмене пошлин, квот и сборов для украинских товаров на европейский рынок, действие которого продлили до июня 2024 года. Эта инициатива способствует наращиванию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС прежде всего зерновых культур.
Не менее важным шагом для поддержки экспорта внешних инвестиций и активизации деловой активности по стране в целом стало решение Нацбанка о введении режима управляемой гибкости обменного курса.
В целом экспорт зерновых был и остается важным источником бюджетных поступлений, что приобретает особое значение на фоне военной агрессии России.
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На втором месте среди товаров, составляющих основу экспорта Украины, по результатам первого квартала 2023 года – металлы и изделия из них. В этой сфере из-за агрессии России произошла остановка и оккупация заводов, металлургия испытала дефицит электроэнергии и оборотных средств, а также падение спроса и усложнение логистики.
Перспективы для развития экспорта в разных сферах бизнеса
Чем выше добавленная стоимость продукции, тем больше перспектив ее выхода на международные рынки. В качестве примера продукты органического производства. Продукция из этой отрасли предусматривающая более глубокую переработку (хлопья, кукурузные палочки, питьевые йогурты, сметана и т.д.) меньше страдает от удорожания стоимости логистики. Впрочем, более высокая добавленная стоимость этих видов продукции почти всегда обусловлена серьезными инвестициями и дополнительными затратами на переработку.
В то же время, группы товаров с невысокой ценой, добавленной стоимостью и, соответственно, маржей, болезненно переживают повышение стоимости логистики.
Не считая того, есть отрасли, которые меньше зависят от стоимости транспортировки. К примеру, информационные либо компьютерные сервисы, которые и дальше остаются перспективными и прибыльными.
Дополнительные вызовы для украинского экспортного бизнеса в условиях войны
Военное положение и последствия военной агрессии России внесли свои коррективы в работу украинского бизнеса и спровоцировали новые вызовы, с которыми сталкиваются компании-производители.
Например, дефицит кадров или перебои со связью и поставкой услуг электроэнергии. Даже в сфере IT, которая сохраняет стабильность в новых реалиях, заказчики озабочены способностью украинских производителей выполнить договоренности в полном объеме и в определенные сроки.
Почти для всех секторов экономики остается актуальным вопрос рабочей силы и обеспечения кадрами. Из-за российской агрессии Украина испытала отток трудового потенциала. Часть специалистов уехала за границу, часть несет службу в ВСУ. Следовательно, многие компании сталкиваются с кадровым голодом.
Во многих отраслях для изготовления продукции и последующего экспорта необходимо сырье, которое производители покупают за рубежом. А в условиях войны процесс усложнился, стоимость транспортировки стала дороже и сложнее из-за нарушения цепочки поставок.
Кроме новых вызовов, традиционно остается вопрос сертификации, потому что до сих пор не все компании-производители имеют соответствующие сертификаты на продукцию и оборудование.
Как изменилась структура торговли с другими странами во время войны
В 2023 году Украина смогла стабилизировать свою внешнеэкономическую деятельность, наладить рынки сбыта и найти новые торговые возможности. Ведущими рынками сбыта товаров из Украины в первом квартале 2023 года были:
- Польша (14,6% общего экспорта из Украины)
- Китай (9,8%)
- Румыния (9,7%)
- Турция (8,2%)
- Германия (4,7%).
До полномасштабного вторжения лидером среди торговых партнеров Украины был Китай, к которому 85% экспорта составляла железная руда, кукуруза, металлургическая продукция, ячмень и подсолнечное масло.
С началом войны Китай потерял эти позиции из-за проблем с логистикой агрокультур и значительных потерь металлургического сектора Украины. В лидеры вышли страны ЕС Польша и Румыния.
Приоритетом на ближайшую перспективу должна стать диверсификация логистических маршрутов благодаря расширению сухопутных транспортных коридоров в ЕС с целью уменьшения зависимости морского экспорта.
При этом благодаря санкциям против России и Беларуси украинские производители могут получить новые ниши для экспорта собственных товаров.
Сложные времена предусматривают потери и риски для экономики, но вместе с тем создают новые возможности, необходимость адаптироваться к новым реалиям и перестраивать деятельность по выходу на новые рынки и обходу препятствий.