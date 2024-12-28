Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Обновление в 01:25. Корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате обстрела "Шахедами" в городе загорелась крыша многоэтажки. Службы уже выехали на место происшествия.

Корреспонденты Суспільного сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Николаеве. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 23:42.

Воздушная тревога!! Весь регион,

– говорится в сообщении Виталия Кима.

К слову, Россия начала использовать искусственный интеллект в беспилотниках Shahed, чтобы затруднить их блокировку.

Украина нуждается в западных ракетах-перехватчиках из-за осложнения российских воздушных атак.

Кроме того, за последние полгода атаки российских беспилотников увеличились с примерно 400 в мае до более чем 2400 в ноябре, а в декабре было нанесено не менее 1700 ударов беспилотников.