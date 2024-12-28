Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чути у Миколаєві. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 23:42.

Повітряна тривога !!! Вся область,

– ідеться у дописі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Станом на цю хвилину жодної інформації стосовно вибуху та потенційних наслідків через атаку ані міський голова, ані ОДА не оприлюднили.