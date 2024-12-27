Росія використовує штучний інтелект у своїх "Шахедах". Про це сказав посол Києва в ЄС Всеволод Ченцов, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Повітряні атаки ворога стали більш "витонченими"

За словами чиновника, Україна вкрай потребує ракети-перехоплювачі західного виробництва. Російські повітряні атаки стають дедалі "витонченими".

Він зауважив, що окупанти "навіть використовують штучний інтелект, щоб ускладнити блокування своїх безпілотників "Шахед". Вони почали оснащувати їх можливістю розпізнавати цілі, навіть якщо БпЛА відключені від мережі. Тому якщо дрони літають в автономному режимі, вони все одно можуть бачити об’єкт, який нагадує електростанцію.

Зверніть увагу! Раніше віцепрем'єр-міністр – міністра цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна використовує штучний інтелект і приманки для підвищення ефективності враження ворожих цілей.

До слова, у матеріалі CNN йдеться про те, що Кремль збільшив виробництво ударних та розвідувальних БпЛА на секретному заводі в Алабузькій спеціальній економічній зоні. Завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок для виснаження української оборони.

За останні пів року російські атаки безпілотників зросли з приблизно 400 у травні до понад 2400 у листопаді, у грудні завдано щонайменше 1700 ударів безпілотників.