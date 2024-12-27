Президент Зеленський заявив, що у бюджеті України на 2025 рік закладено 775 мільярдів гривень на виробництво дронів, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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БпЛА "Щедрик" допустили до експлуатації у Силах оборони

Міноборони дозволило українським військовим використовувати розвідувальний безпілотник "Щедрик". Ці дрони оснащені безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

Вони здатні виконувати завдання вдень і вночі за умов сильного вітру, у мороз та спеку протягом тривалого часу безперервної роботи.

"Щедрик" може працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника.

До слова, як пише видання Bild, українські інженери перетворили легкий літак А-22 на ударний безпілотник з дальністю польоту 1,2 тисяча кілометрів, здатний нести 200 кілограмів вибухівки.